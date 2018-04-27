МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Короткометражный фильм "Дежурство" российского режиссера Ленара Камалова, одну из ролей в котором исполнил известный писатель Захар Прилепин, завоевал главный приз на фестивале Tribeca в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба проекта.

Ежегодный кинофестиваль Tribeca Film Festival был основан в 2002 году в Нью-Йорке, одним из его идейных вдохновителей стал актер Роберт де Ниро. Смотр возник как реакция кинематографистов на теракты 11 сентября 2001 года. Накануне состоялась церемония награждения победителей 17-го сезона.

"Главный приз Best Narrative Short получил короткометражный фильм "Дежурство" (PhoneDuty) российского режиссера дебютанта Ленара Камалова", — говорится в сообщении пресс-службы.

Картина рассказывает об ополченце ДНР с позывным Кот, роль которого исполнил писатель и заместитель командира одного из батальонов в Донбассе Прилепин. Он получает приказ дежурить на телефоне, но задача оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. По словам создателей, картина показывает конфликт на востоке Украины и демонстрирует, как трагедия войны влияет на всех, кто в нее вовлечен.

"Мне просто не верится, что мы сделали это. Никто не верил, что нас куда-либо возьмут с такой темой, меня отговаривали снимать, отговаривали подаваться на американские фестивали, никто не верил, что будет такой успех. Это очень, очень круто! Огромное спасибо всей команде, особенно нашему оператору Славе Лисневскому, Захару Прилепину и всем актерам", — сказал режиссер картины Камалов, чьи слова приводит пресс-служба.

В пресс-службе также уточнили, что победитель фестиваля Tribeca автоматически попадает в число 250 картин, претендующих на премию "Оскар".