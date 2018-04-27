Друг Джигарханяна назвал причины госпитализации артиста

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Актер и режиссер Армен Джигарханян проведет в больнице несколько дней, заявил РИА Новости его друг Артур Согомонян.

"Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследование никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы. <…> Надеюсь, на следующей неделе уже сможет вернуться в театр", — сказал он.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники в медицинских кругах о том, что актер экстренно госпитализирован в Москве и находится в коме. Согомонян опроверг эти слухи. По его словам, врачи рекомендовали госпитализацию из-за того, что Джигарханян чувствовал слабость в последние несколько дней, но его состояние нормальное.