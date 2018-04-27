МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Друг Армена Джигарханян Артур Согомонян опроверг РИА Новости слухи о том, что актер находится в коме.
Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники в медицинских кругах о том, что актер экстренно госпитализирован в Москве и находится в коме.
"Он не в коме, это неправда", — сказал Согомонян. Он добавил, актер чувствует себя не очень хорошо, но "ничего критического", Джигарханян находится в одной из столичных больниц на профилактическом обследовании.
Госпитализация из-за вируса
Джигарханян не в первый раз за последние месяцы попадает в больницу. В середине января его госпитализировали из-за вируса.
Позднее Джигарханян прервал свое лечение, но 31 января вновь вернулся в больницу. "Армен Борисович не любит очень лечиться, и мы с трудом уговорили его все-таки продолжить лечение в больнице, поскольку еще оставались некоторые простудные явления", — рассказали РИА Новости в театре Армена Джигарханяна. Спустя два дня актер окончательно выписался из больницы.
Развод с Цымбалюк-Романовской
В прошлом году вокруг 82-летнего артиста и его 38-летней бывшей жены разразился публичный скандал после того, как в октябре актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли".
Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод. Тем временем Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".
В свою очередь адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявляла, что не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными.