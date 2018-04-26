Актриса Меццоджорно получила приз ММКФ за лучшую женскую роль

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Итальянская актриса Джованна Меццоджорно получила приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за лучшую женскую роль в фильме "Неаполь под пеленой", передает корреспондент РИА Новости.

Церемония награждения победителей подходит в театре "Россия".

Имя победительницы объявил член жюри основного конкурса, американский актер Джон Сэвидж. "Я рад, что снова приехал в Москву и увидел, как этот фестиваль проходит с невероятным духом", — сказал он.

Лауреат на церемонии отсутствовала.

ММКФ проходит в Москве с 19 по 26 апреля. В основном конкурсе фестиваля участвовали 16 фильмов, в том числе из России, Италии, Турции, Франции, Канады и других стран.

Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.