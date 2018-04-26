Настасья Кински на ММКФ получила приз имени Станиславского "Верю!"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Актриса Настасья Кински получила почетную премию имени Станиславского "Верю" на церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передаёт корреспондент РИА Новости.

Церемония награждения победителей проходит в театре "Россия".

Специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского "Верю. Константин Станиславский" вручается ежегодно на церемонии закрытия ММКФ.

ММКФ проходит в Москве с 19 по 26 апреля. В основном конкурсе фестиваля участвовали 16 фильмов, в том числе из России, Италии, Турции, Франции, Канады и других стран.

Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.