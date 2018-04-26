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Культура

Сороковой Московский международный кинофестиваль объявил своих лауреатов

22:0226.04.2018
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© Фото : Благотворительный фонд "Русский Силуэт"Fashion-шоу фонда Русский Силуэт в галерее искусств Зураба Церетели в рамках 40-го ММКФFashion-шоу фонда Русский Силуэт в галерее искусств Зураба Церетели в рамках 40-го ММКФ
© Фото : Благотворительный фонд "Русский Силуэт"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Московский международный кинофестиваль (ММКФ) объявил своих лауреатов, победителем стал фильм "Царь-птица" из Якутии режиссера Эдуарда Новикова.

Актер Киран Чернок получил статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме Заблудшие на церемонии закрытия 40-го ММКФ
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Приз Московского кинофестиваля за лучшую мужскую роль получил Киран Чернок

Церемонию закрытия в театре "Россия" вела актриса Виктория Толстоганова. Смотр проходил с 19 по 26 апреля. Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.

"Закрытие фестиваля — момент торжественный, важный, нервный и немного печальный. Казалось бы, все только началось: столько лиц, открытий, встреч, столько красоты, и все! Но нет, не все. Мы будем продолжать делать свое дело", — сказала ведущая церемонии Виктория Толстоганова.

Она отметила, что есть такое понятие, как "фестивальное кино", против которого существует много предубеждений, однако именно оно раздвигает рамки кинематографа. В первый раз из-за чемпионата мира по футболу смотр проводят в апреле, а не летом. Толстоганова подчеркнула, что раз кинофестиваль проходит в апреле, она сравнит киноискусство с исследованием космоса.

По ее словам, Юрий Гагарин и Сергей Королев могли не преуспеть без сотни проектов и их авторов, имен которых мы не знали. "Фестиваль — это конструкторское бюро, где делают чертежи будущего", — заметила актриса.

Российский фильм «Царь-птица» режиссёра Эдуарда Новикова (в центре) получил главный приз на церемонии закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Российский фильм "Царь-птица" получил Гран-при ММКФ

Главные призы

Главным фильмом смотра в этом году стала якутская лента "Царь-птица" Эдуарда Новикова. Золотого Георгия из рук председателя международного жюри, итальянского продюсера Паоло Дель Брокко принял продюсер картины Дмитрий Щадрин, который от удивления не смог найти слов.

"Я приехал на один день, но мне так понравилась атмосфера фестиваля, что я решил задержаться", — отметил он.

Режиссер Анна Меликян вручила приз за лучшую режиссуру Александру Котту за картину о трагическом землетрясении в Армении "Спитак". Она вспомнила, что познакомилась с Коттом двадцать лет назад именно на Московском фестивале.

"Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто делал это кино. Это совместное производство России и Армении", — сказал Котт.

Перед началом церемонии закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Приз за лучшую режиссуру на ММКФ получил Александр Котт

В свою очередь приз за лучшую мужскую роль достался актеру Кирану Черноку из новозеландского фильма "Заблудшие", а итальянская актриса Джованна Меццоджорно была признана лучшей за роль в картине "Неаполь под пеленой", которая открывала смотр в этом году.

Спецпризы

Режиссер Андрей Кончаловский лично вручил специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского "Верю. Константин Станиславский" Настасье Кински. Весь зрительный зал встал, чтобы поприветствовать немецкую актрису и члена жюри основного конкурса.

"Это большая честь быть здесь с этим прекрасным жюри. Тяжело выбирать, практически невозможно, потому что каждая роль объединяла нас и заслуживала этот приз", — сказала Кински.

Спецприз жюри был вручен китайской актрисе Ян Гэ за ее режиссерский дебют "Ню". Приз короткометражного кино был присужден картине "Конфетка" Ракана Маяси (совместное производство Ливана и Палестины) про необычные отношения супругов в тюрьме. А награда в номинации "Лучшее документальное кино" досталась Гансу Блоку и Морицу Ризевику из Германии и Бразилии за картину "Чистильщики".

Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Михалков назвал число зрителей, посетивших ММКФ

Фильм закрытия

Закрыл смотр канадский фильм Сэмуела Тивьерджа "Идентификация" с французским актером Сами Насери в одной из главных ролей.

"Вы будете первыми зрителями в мире, которые удостоились чести посмотреть этот фильм, и хорошая новость заключается в том, что мы нашли прокатчика в России, и он будет представлен в двенадцати странах", — сказал Насери, который также возглавил жюри короткого метра фестиваля.

По сюжету фильма главный герой Кристофер выбрал в жизни криминальный путь. Он становится учеником мошенника экстра-класса, который раскрывает ему все тайные уголки человеческой натуры.

В конкурсной программе ММКФ участвовали 16 фильмов из Турции, Италии, Новой Зеландии, Казахстана, Норвегии, Франции и других стран. Всего на фестивале было показано около трехсот фильмов из 67 стран мира, фестиваль посетили более 50 тысяч зрителей.

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