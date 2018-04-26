Приз Московского кинофестиваля за лучшую мужскую роль получил Киран Чернок

Актер Киран Чернок получил статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме Заблудшие на церемонии закрытия 40-го ММКФ

Актер Киран Чернок получил статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме Заблудшие на церемонии закрытия 40-го ММКФ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Новозеландский актер Киран Чернок, сыгравший в фильме "Заблудшие", получил приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за лучшую мужскую роль, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония награждения победителей подходит в театре "Россия".

Новозеландский фильм "Заблудшие" рассказывает о встрече бывшего заключенного и пациентки психиатрической клиники.

ММКФ проходит в Москве с 19 по 26 апреля. В основном конкурсе фестиваля участвовали 16 фильмов, в том числе из России, Италии, Турции, Франции, Канады и других стран.

Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.