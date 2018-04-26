Самочувствие Азнавура нормализовалось, артист уже прибыл в Париж

ПАРИЖ, 26 апр – РИА Новости, Людмила Орищенко. Самочувствие французского шансонье Шарля Азнавура нормализовалось, в четверг он прилетел в Париж после отмены концертов в России, сообщили РИА Новости представители артиста.
"Самочувствие господина Азнавура нормализовалось. У него схватило спину, но сейчас он уже чувствует себя нормально", — сказал собеседник агентства, добавив, что артист уже прибыл в Париж.
Отвечая на вопрос, будет ли шансонье ложиться в больницу в Париже, представитель Азнавура сказал: " Такой необходимости нет".