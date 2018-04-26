Башмет рассказал о приглашении на инаугурацию Путина

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Известный музыкант Юрий Башмет рассказал РИА Новости, что планирует посетить церемонию инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая, а также оценил навыки Президентского оркестра.
Башмет также рассказал, что обычно в Кремль он одевается более торжественно, чем в повседневной жизни, и намерен придерживаться этого и в день инаугурации.
Известный музыкант, альтист, высказал мнение о навыках коллег из президентского оркестра, которые в день инаугурации отвечают за музыкальное сопровождение. "Сейчас лучше стали играть", — сказал он. При этом, по словам Башмета, сам бы он не хотел играть в составе коллектива. "Это совершенно разные профессии", — пояснил он.