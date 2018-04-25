МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Владимира Преснякова — старшего госпитализировали в одну из клиник Москвы после инфаркта. Об этом телеканалу "360" сообщила супруга его сына Наталья Подольская.

"Он действительно лежит в больнице под наблюдением врачей, все уже в порядке, и сейчас он немного подлечится. Мы его навещаем, идет дело на поправку", — приводит слова певицы "360".

По информации телеканала, состояние музыканта удалось стабилизировать.

Как позднее сообщила РИА Новости пресс-секретарь артиста Анна Исаева, Преснякова — старшего перевели из реанимации в обычную палату. "Чувствует себя лучше, надеемся, все обошлось", — сказала она.

Владимир Пресняков — старший обрел популярность после того, как начал выступать в составе ансамбля "Самоцветы". Он известен не только как исполнитель, но и как композитор-аранжировщик.

Его песни есть в репертуаре Аллы Пугачевой, Льва Лещенко, Ларисы Долиной, Михаила Боярского, Александра Градского, Игоря Николаева, Владимира Преснякова — младшего, Кристины Орбакайте.

В 1996 году Преснякова-старшего удостоили звания заслуженного артиста России. В 2007-м он стал заслуженным деятелем искусств Российской Федерации.