Ринат Досмухамедов стал новым директором Александринского театра

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Художественный руководитель Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин представил коллективу нового директора Рината Досмухамедова, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

"Новым директором Александринского театра назначен Ринат Досмухамедов. Григорий Попов, занимавший эту должность с 2013 года, оставил свой пост по собственному желанию", — говорится в сообщении.

Ранее Фокин предложил руководству Минкультуры рассмотреть кандидатуру Досмухамедова на пост директора театра, уточняется в материале.

По информации пресс-службы, Ринат Досмухамедов родился в 1966 году в Астрахани, окончил МГИМО МИД России по специальности "Международная журналистика". С 1998 по 2010 год работал в налоговых органах, в частности, был начальником управления по связям с общественностью Государственной налоговой службы, занимал должность заместителя руководителя Управления МНС России по Москве, также занимал пост заместителя Министра РФ по налогам и сборам.

В 2009-2011 годах он был проректором по международным вопросам "Московского налогового университета", в 2012-2014 годах возглавлял торговое представительство РФ В США. С 2014 по 2017 годы работал в коммерческих структурах.

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