Кинотеатры "Москино" покажут фильмы с Юрием Яковлевым с 25 по 27 апреля

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Фильмы с Юрием Яковлевым можно будет бесплатно посмотреть в Москве с 25 по 27 апреля в кинотеатрах "Москино", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"С 25 по 27 апреля в кинотеатрах сети "Москино" столичного Департамента культуры бесплатно покажут фильмы с участием Юрия Яковлева. Памятная ретроспектива приурочена к 90-летию со дня рождения актера. Всего запланировано 26 сеансов в 10 городских кинотеатрах", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, вход на сеансы будет свободным, по предварительной регистрации на сайте сети.

"Юрию Яковлеву в апреле исполнилось бы 90 лет. И мы помним этого талантливого и такого разнопланового актера совершенно по разным ролям — от аборигена Би и нелепого Бунши до царя Ивана Грозного и императора Николая "Палковича". Мы попытаемся напомнить вам о лучших из них", — рассказали порталу в пресс-службе "Москино".