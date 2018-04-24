Хабенский рассказал, с какой целью создавал фильм "Собибор"

ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Создатели фильма "Собибор" ставили перед собой задачу эмоционально воздействовать на зрителей, а не участвовать в каких-то политических событиях, рассказал в интервью РИА Новости режиссер и исполнитель главной роли Константин Хабенский.

Мировая премьера фильма "Собибор" прошла в понедельник в Варшаве. В российский прокат картина выйдет 3 мая.

"Я не ставил себе задачу участвовать в каких-то политических событиях той или иной страны через этот фильм. Я ставил себе задачу сделать фильм, который эмоционально воздействует на зрителей. Это очень важно", — сказал Хабенский.

Он отметил, что в этом случае зрители сами зададут себе вопросы, задуматься над которыми им предлагают авторы картины.

"Какую бы тему мы ни брали – будь то Вторая мировая война, будь то история каких-то спортивных сражений, будь то научное изобретение – если это рассказано с холодным носом и если меня, сидящего в зрительном зале, это не затрагивает никак кроме раздражения, почему со мной так разговаривают, почему не подключают мои чувства к этой истории, тогда грош этому цена. А если любая из этих историй, в том числе история, связанная со Второй мировой войной и с такими жуткими событиями, касающимися лагерей смерти, если она рассказана честно, чувственно, эмоционально и воздействует на зрителя, то я думаю, что дальше уже в зависимости от воспитания, от человеческих качеств люди сами зададут себе вопросы", — добавил Хабенский.

Собеседник агентства отметил, что, снимая "Собибор", он в первую очередь хотел показать людей, оказавшихся в условиях концлагеря.

"Фильм про людей в первую очередь. Кумачи и полотна я отодвинул в сторону и попытался рассказать историю людей, в таких, мягко говоря, некомфортных обстоятельствах, как пребывание в лагере по уничтожению людей. Мне очень важно было посмотреть, пофантазировать и показать подробности человеческой жизни, подробности человеческой жизни уходящей, цепляющейся, пытающейся выжить. Подробности – на них и строятся, мне кажется, человеческие истории", — сказал он.

"Собибор" — это режиссерский дебют Хабенского. Он также сыграл в нем главную роль советского офицера Александра Печерского. Фильм основан на событиях, произошедших в годы Второй мировой войны в нацистском лагере смерти Собибор, созданном весной 1942 года на территории Польши. Лейтенанту советской армии Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, всего за три недели удалось спланировать интернациональное восстание заключенных из стран Западной Европы и Польши. Произошедшее 14 октября 1943 года событие стало единственным за годы войны успешным восстанием в концлагерях, которое закончилось победой узников, сумевших прорваться через охранные заграждения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посмотрели отрывки из фильма в рамках памятных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Собибор — нацистский концлагерь в Польше, где были убиты около 250 тысяч евреев. Действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. В этом году 14 октября отмечается 75-летие восстания. Двенадцатого января в Киеве скончался последний из организаторов восстания Аркадий Вайспапир, ему было 96 лет.

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