Нина Дорошина всем сердцем болела за тех, кого играла, заявила Ахеджакова

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Народная артистка России Нина Дорошина была неописуемым человеком, она всем сердцем болела за тех, кого играла, сказала на прощании актриса Лия Ахеджакова.

Во вторник на Другой сцене московского "Современника" проходит прощание с актрисой Ниной Дорошиной, которая ушла из жизни в субботу, 21 апреля, в возрасте 83 лет.

"Уходит поколение и сил нет прощаться. Слез не хватает. Я много была на сцене с Ниной, в гримерках и за кулисами. Это был совершенно неповторимый человек. Сколько смешного, трогательного, резкого, отчаянного было в ней. Описать этого человека совершенно невозможно. Для меня она чудесная актриса, ни на кого не похожа. Она так щедро плакала, так щедро у нее болело сердце за того, кого она играет, и за тех, кто с ней играет", — сказала Ахеджакова.

Актер Александр Ширвиндт рассказал, что дружил с Ниной Дорошиной более 60 лет — они вместе учились в Щукинском училище. "Нина — потрясающее уникальное явление, комплекс преданности, любви, дружбы и творчества. Она никогда ничего не предавала и никогда не старела", — отметил Ширвиндт.

По словам режиссера Владимира Меньшова, который снял Дорошину в картине "Любовь и голуби", актрисе удалось проникнуть в глубину национального характера. Она исполняла роль Надежды Кузякиной и на сцене "Современника" в одноименном спектакле.

"Она дожила до своей роли, которая перевела ее в национальное достояние. Это был спектакль на разрыв аорты, когда она употребила в этой роли все возможные приспособления, которые знала. Ты смотрел не за историей, а за чем-то более глубоким и серьезным… Мы смотрели и задыхались от узнаваемости. Я счастлив, что сумел перенести это на экран", — признался режиссер.

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