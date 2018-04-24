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Культура

Нина Дорошина всем сердцем болела за тех, кого играла, заявила Ахеджакова

12:4624.04.2018
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© РИА Новости
© РИА Новости

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Народная артистка России Нина Дорошина была неописуемым человеком, она всем сердцем болела за тех, кого играла, сказала на прощании актриса Лия Ахеджакова.

Во вторник на Другой сцене московского "Современника" проходит прощание с актрисой Ниной Дорошиной, которая ушла из жизни в субботу, 21 апреля, в возрасте 83 лет.

"Уходит поколение и сил нет прощаться. Слез не хватает. Я много была на сцене с Ниной, в гримерках и за кулисами. Это был совершенно неповторимый человек. Сколько смешного, трогательного, резкого, отчаянного было в ней. Описать этого человека совершенно невозможно. Для меня она чудесная актриса, ни на кого не похожа. Она так щедро плакала, так щедро у нее болело сердце за того, кого она играет, и за тех, кто с ней играет", — сказала Ахеджакова.

Актер Сергей Гармаш на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре Современник. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Нина Дорошина была гордостью "Современника", заявил Гармаш

Актер Александр Ширвиндт рассказал, что дружил с Ниной Дорошиной более 60 лет — они вместе учились в Щукинском училище. "Нина — потрясающее уникальное явление, комплекс преданности, любви, дружбы и творчества. Она никогда ничего не предавала и никогда не старела", — отметил Ширвиндт.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкХудожественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре "Современник". 24 апреля 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре "Современник". 24 апреля 2018

По словам режиссера Владимира Меньшова, который снял Дорошину в картине "Любовь и голуби", актрисе удалось проникнуть в глубину национального характера. Она исполняла роль Надежды Кузякиной и на сцене "Современника" в одноименном спектакле.

"Она дожила до своей роли, которая перевела ее в национальное достояние. Это был спектакль на разрыв аорты, когда она употребила в этой роли все возможные приспособления, которые знала. Ты смотрел не за историей, а за чем-то более глубоким и серьезным… Мы смотрели и задыхались от узнаваемости. Я счастлив, что сумел перенести это на экран", — признался режиссер.

Подробнее о биографии Нины Дорошиной читайте в справке РИА Новости>>

"Людк, а Людк!" Нина Дорошина и ее героини
© Мосфильм (1984)Наибольшую известность актрисе принесла роль Надежды в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Режиссер решил снять картину после того, как увидел актрису на сцене в одноименном спектакле.
На фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"Кадр из фильма Любовь и голуби
© Мосфильм (1984)
Наибольшую известность актрисе принесла роль Надежды в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Режиссер решил снять картину после того, как увидел актрису на сцене в одноименном спектакле.
На фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкНина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиностровске. Еще во время учебы в школе она занималась в театральном кружке, а в 1956 году окончила Театральное училище имени Щукина. В 1956-1959 годах работала в Театре-студии киноактера.
На фото: актеры Нина Дорошина и Игорь Васильев в художественном фильме "Строится мост".Актеры Нина Дорошина и Игорь Васильев в художественном фильме Строится мост
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиностровске. Еще во время учебы в школе она занималась в театральном кружке, а в 1956 году окончила Театральное училище имени Щукина. В 1956-1959 годах работала в Театре-студии киноактера.
На фото: актеры Нина Дорошина и Игорь Васильев в художественном фильме "Строится мост".
© Студия Горького / Одесская киностудия (1964)В кино Нина Дорошина дебютировала в 1955 году, будучи студенткой Щукинского училища. Актриса почти никогда не играла главных героинь, однако её второстепенные персонажи всегда были наполнены жизнью и энергетикой.
На фото: кадр из фильма "Первый троллейбус"Кадр из фильма Первый троллейбус
© Студия Горького / Одесская киностудия (1964)
В кино Нина Дорошина дебютировала в 1955 году, будучи студенткой Щукинского училища. Актриса почти никогда не играла главных героинь, однако её второстепенные персонажи всегда были наполнены жизнью и энергетикой.
На фото: кадр из фильма "Первый троллейбус"
© Ленфильм (1958)К началу 1980-х годов Нина Дорошина все реже стала сниматься в кино, полностью сосредоточившись на работе в театре "Современник", в труппу которого ее приняли в 1959 году.
На фото: кадр из фильма "Рядом с нами"Кадр из фильма Рядом с нами
© Ленфильм (1958)
К началу 1980-х годов Нина Дорошина все реже стала сниматься в кино, полностью сосредоточившись на работе в театре "Современник", в труппу которого ее приняли в 1959 году.
На фото: кадр из фильма "Рядом с нами"
© Мосфильм (1984)После невероятного успеха картины "Любовь и голуби", вышедшей на экраны в 1984 году, Дорошина вновь отошла от съемок кино и выступала на сцене театра "Современник", параллельно с этим преподавая в Театральном институте имени Щукина.
На фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"Кадр из фильма Любовь и голуби
© Мосфильм (1984)
После невероятного успеха картины "Любовь и голуби", вышедшей на экраны в 1984 году, Дорошина вновь отошла от съемок кино и выступала на сцене театра "Современник", параллельно с этим преподавая в Театральном институте имени Щукина.
На фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
© Гостелерадио / Мосфильм (1978)В 1985 году актрисе было присвоено звание Народной артистки РСФСР, в 2006 году ее наградили орденом Почета, в 2010 году — орденом Дружбы.
На фото: кадр из фильма "По семейным обстоятельствам"Кадр из фильма По семейным обстоятельствам
© Гостелерадио / Мосфильм (1978)
В 1985 году актрисе было присвоено звание Народной артистки РСФСР, в 2006 году ее наградили орденом Почета, в 2010 году — орденом Дружбы.
На фото: кадр из фильма "По семейным обстоятельствам"
© РИА Новости / И. РыбаковПерейти в фотобанкОколо шестидесяти лет Дорошина была одной из ведущих актрис театра "Современник". Среди ее ролей — миссис Куикли в "Виндзорских насмешницах" Шекспира, Фиса в "Крутом маршруте" Евгении Гинзбург, Инна в "Мурлин Мурло" Николая Коляды, мадам Жорж в "Четырех строчках для дебютантки" Жана Ануя.
На фото: заслуженные артисты РСФСР Нина Дорошина и Александр Вокач в одной из сцен спектакля "Провинциальные анекдоты" по пьесе А.Вампилова.Заслуженные артисты РСФСР Нина Дорошина и Александр Вокач в одной из сцен спектакля Провинциальные анекдоты в театре Современник
© РИА Новости / И. Рыбаков
Перейти в фотобанк
Около шестидесяти лет Дорошина была одной из ведущих актрис театра "Современник". Среди ее ролей — миссис Куикли в "Виндзорских насмешницах" Шекспира, Фиса в "Крутом маршруте" Евгении Гинзбург, Инна в "Мурлин Мурло" Николая Коляды, мадам Жорж в "Четырех строчках для дебютантки" Жана Ануя.
На фото: заслуженные артисты РСФСР Нина Дорошина и Александр Вокач в одной из сцен спектакля "Провинциальные анекдоты" по пьесе А.Вампилова.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ 2007 году Нина Дорошина стала лауреатом премии "Женское лицо года" за роль в спектакле "Заяц love story" Николая Коляды и обладательницей Золотой звезды I степени в номинации "За профессионализм", присужденной фондом "Общественная награда".
На фото: Виктор Тульчинский и Нина Дорошина во время сбора труппы Московского театра "Современник".Виктор Тульчинский и Нина Дорошина во время сбора труппы Московского театра Современник
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В 2007 году Нина Дорошина стала лауреатом премии "Женское лицо года" за роль в спектакле "Заяц love story" Николая Коляды и обладательницей Золотой звезды I степени в номинации "За профессионализм", присужденной фондом "Общественная награда".
На фото: Виктор Тульчинский и Нина Дорошина во время сбора труппы Московского театра "Современник".
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