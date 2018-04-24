Нина Дорошина была гордостью "Современника", заявил Гармаш

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Актер Сергей Гармаш назвал ушедшую из жизни Нину Дорошину гордостью театра "Современник" и великой русской актрисой.

Во вторник на Другой сцене московского "Современника" проходит прощание с актрисой Ниной Дорошиной, которая ушла из жизни в субботу в возрасте 83 лет.

"Это не просто часть, не просто хвала, не просто история этого театра — это кусок сердца, кусок души… Я был счастлив тому, что 18 лет играл с ней один спектакль. Если кто-то думает, что мы выучились в школе-студии МХАТ, Щукинском, Щепкинском, — нет, мы выучились здесь, на этой сцене. Нина — не просто наша история и гордость, это наше сердце, наш Нинок, великая русская актриса", — сказал Гармаш.

Актер Авангард Леонтьев отметил, что Нина Дорошина в "Современнике" всегда занимала первые позиции, играла с лучшими партнерами, в частности, с Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым, Игорем Квашой и многими другими.

"У нее было чутье, которое давало ей возможность слиться с ролью. Не было никакого зазора. Своих героинь она наделяла невероятным жизнелюбием, умением выстоять, сохранить главное в себе, несмотря ни на что. Она была замечательно преданным театру человеком, влюбленным в него", — подчеркнул артист.

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