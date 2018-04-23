Успенский обратился в СК и Генпрокуратуру из-за новых серий "Простоквашино"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Писатель Эдуард Успенский подал заявления в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Счетную палату из-за выпуска новых серий "Простоквашино". Об этом сообщает RNS со ссылкой на юриста Константина Леонтьева.

Писатель отметил, что новые серии представляют собой грубую переработку его произведений, в то время как договор на их использование с ним не заключали и разрешений на подобную экранизацию он не давал.

В заявлении Успенского также говорится, что первую серию посмотрели более 13 миллионов раз, "что соответствует особо крупному размеру правонарушения".

Представители "Союзмультфильма" настаивают на том, что права на "Простоквашино" принадлежат студии, а не писателю. По их словам, Успенскому предлагали компенсацию, но стороны не сошлись в финансовых вопросах. Как заявляла председатель правления киностудии Юлиана Слащева, Успенский потребовал сумму, сопоставимую с годовым бюджетом студии.

Первая за много лет серия "Простоквашино" вышла 3 апреля и за двое суток набрала более 18 миллионов просмотров. Всего с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий.