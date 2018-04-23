Главным художником МХТ им. Чехова станет сценограф Александр Боровский

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Новый худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач пригласит известного сценографа Александра Боровского продолжить совместную работу в театре, об этом он объявил труппе в понедельник.

Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Исполняющим обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец, первый заместитель Табакова. В конце марта новым худруком МХТ был назначен худрук Студии театрального искусства (СТИ) Сергей Женовач. В понедельник нового худрука представили труппе театра.

"В СТИ все спектакли — наше совместное творчество с Боровским. Поэтому я бы очень хотел, чтобы здесь он работал вместе со мной", — сказал Женовач.

В интервью РИА Новости он подтвердил, что Боровский станет главным художником. Кроме того, Женовач хотел бы пригласить на работу художника по свету Дамира Исмагилова.