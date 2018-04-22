В Саратове открыли мемориальную доску Табакову

САРАТОВ, 22 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Имя уроженца Саратова актера и режиссера Олега Табакова в воскресенье присвоили дворцу творчества детей и молодежи в центре города и скверу, где установлен его памятник, а на самом дворце творчества открыли мемориальную доску, передает корреспондент РИА Новости.

Худрук МХТ имени Чехова Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой болезни. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В школьные годы Табаков посещал театральный кружок в Саратовском дворце пионеров и школьников (ныне дворец творчества детей и молодежи), учился в 18-й школе.

Около 500 человек, среди которых были актёры приехавшего на гастроли в Саратов театра "Табакерка", руководство области и города, сенатор от саратовского парламента Людмила Бокова, представители культурной общественности Саратова и просто горожане разных возрастов, несмотря на моросящий дождик пришли на открытие мемориальный доски Табакову. Доска установлена на фасаде дворца творчества детей и молодежи.

Через дорогу ранее поставили памятник молодому Табакову. Скверу в центре Саратова, где расположен памятник, и Дворцу творчества в воскресенье присвоили имя Табакова. В сквере также установили постоянную афишу с его ключевыми ролями.

© РИА Новости / Эдуард Демьянец Информационная стела при входе в сквер Олега Табакова в центре Саратова © РИА Новости / Эдуард Демьянец Информационная стела при входе в сквер Олега Табакова в центре Саратова

"Сам дух города навеян судьбой Олега Табакова. Он всегда заботился о Саратове, его культуре, его просвещении, и эта забота продолжает приносить свои плоды. Сменяются поколения воспитанников дворца творчества, поколения талантливой молодёжи. Входя в эти двери, они будут видеть имя великого артиста, жить с ним, постигать азы профессии. В этом и заключается бессмертие", — сказал на церемонии губернатор Валерий Радаев.

Спикер областной думы Иван Кузьмин заявил, что по прошествии немногим более 40 дней со смерти Табакова не ощущения, что его нет, а кажется, что он уехал, но скоро вернётся.

"Он очень любил молодёжь. В этом году президент России учредил знак "За наставничество". Я больше чем уверен, что одним из первых обладателей стал бы Олег Павлович Табаков", — сказал Кузьмин.

Региональный парламентарий напомнил, что Табаков всегда и везде прославлял Саратов. "Олег Павлович ушёл, но сейчас задача нас, саратовцев, воплотить его мысли, дела незаконченные в жизнь", — добавил он.

Глава Саратова Михаил Исаев на церемонии рассказал, что Табаков всегда посещал дворец творчества, помогал ему, следил за успехами воспитанников, многим подставлял плечо и многим дал путёвку в творческую жизнь… Олег Павлович — пример для многих юных саратовцев, он всегда останется в нашей памяти и в наших сердцах… Олег Павлович — это кумир миллионов сограждан, но всегда оставался доступным и простым человеком, любящим свою малую родину ", — сказал мэр.

Один из первых учеников Табакова, народный артист России Михаил Хомяков на церемонии вспоминал, как в 1980 году Табаков пробил возможность организовать свой первый курс в ГИТИС, а до этого у него была студия, которая занималась во дворце пионеров на улице Стопани — близ Чистых Прудов в центре Москвы.

© РИА Новости / Эдуард Демьянец Афиша с главными ролями Олега Табакова в сквере имени Табакова в центре Саратова © РИА Новости / Эдуард Демьянец Афиша с главными ролями Олега Табакова в сквере имени Табакова в центре Саратова

"Когда мы поступили в институт, у нас была возможность заниматься в ГИТИСе, потому что там было полно аудиторий. Но несмотря на это, Табаков и его соратники настояли на том, чтобы наш первый курс продолжал заниматься во дворце пионеров на Стопани. Сегодня, подъезжая к этому зданию, я вдруг понял, почему он так сделал. Потому что он хотел пронести традицию, как он занимался здесь с Натальей Иосифович Сухостав, чтобы мы тоже прошли через дворец пионеров ", — сказал Хомяков.

Он отметил, что Табаков был великим создателем, педагогом, артистом. " Мы никогда не забудем Олега Павловича как на нашего педагога, нашего учителя, и всегда будем благодарны ему", — добавил он.

После этого присутствующие возложили цветы к мемориальной доске Табакова. Десятки человек пришли с цветами.