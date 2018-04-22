Таинственный Пелевин и последний Фандорин: самые ожидаемые романы в 2018-м

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В рамках ежегодного фестиваля чтения "Библионочь", состоявшегося 21 апреля, библиотеки по всей стране провели литературные акции, мастер-классы, встречи с писателями. Представители издательств рассказали о своих планах. О наиболее ожидаемых книжных новинках года — в материале РИА Новости.
"Дети мои", Гузель Яхина
Дебютировавшая три года назад писательница уже стала лауреатом премий "Большая книга" и "Ясная Поляна". Ее роман "Зулейха открывает глаза" переведен на 18 языков, поставлен в театре, готовится экранизация.
Новая книга Яхиной "Дети мои", которая выходит в мае, повествует о немцах Поволжья, время действия — с 1916 по 1938 год. Три отрывка из произведения внимательным читателям уже знакомы — они прозвучали в акции "Тотальный диктант", зачитывала их сама автор.
"Тобол. Мало избранных", Алексей Иванов
Уральский автор популярных исторических романов выпустил обещанную вторую часть дилогии "Тобол". Личные драмы героев разворачиваются на фоне петровских реформ в Сибири.
"Тобол" начинался как сценарий сериала, и книгу, уже более масштабную и сложную, Иванов писал как бы по итогам фильма, который также скоро должен выйти. Правда, из титров писатель свое имя убрал: у него с режиссером Игорем Зайцевым "не совпало видение материала".
По его словам, он делал сценарий с неоднозначными героями и языческой мистикой, со страстями, которые бушевали в реальной истории. Режиссер же захотел снимать "галантный костюмированный фильм с роскошными камзолами и париками".
"Не прощаюсь", Борис Акунин
Спустя 20 лет после выхода первой части интригующей детективной эпопеи Борис Акунин опубликовал заключительную книгу о приключениях Эраста Фандорина.
Автор всегда говорил, что серия о Фандорине — это тщательно продуманный проект, у которого есть начало и завершение. Новый роман, действие которого происходит в 1918 году, по отзывам критиков, не менее увлекательный, чем предыдущие.
Фандорин — один из самых популярных детективных персонажей последних десятилетий. На вопрос, в чем секрет его успеха, автор отвечает : "У меня только одно объяснение — просто повезло. Как-то что-то там совпало. Совпало то, что интересно мне, и то, что интересно публике в какой-то момент".
"Рябиновый клин", Дина Рубина
Автор прозы, которую принято называть женской, Дина Рубина работает над исторической сагой "Наполеонов обоз". Первая часть эпопеи, "Рябиновый клин", выйдет в конце 2018 года. По словам издателей, книга рассказывает о судьбе двух семейств, переживающих большие исторические события ХХ века.
Новый роман Виктора Пелевина
Если о книге Дины Рубиной известно мало, но хотя бы что-то, то очередное произведение Пелевина, как обычно, станет сюрпризом для читателей. Говорят, свой предыдущий труд — "IPhuck 10" — автор прислал редактору за месяц до публикации. Известно только, что роман должен появиться осенью.