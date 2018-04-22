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Культура

Таинственный Пелевин и последний Фандорин: самые ожидаемые романы в 2018-м

08:0022.04.2018
(обновлено: 08:09 22.04.2018)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВсероссийская акция БиблионочьВсероссийская акция Библионочь
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.  В рамках ежегодного фестиваля чтения "Библионочь", состоявшегося 21 апреля, библиотеки по всей стране провели литературные акции, мастер-классы, встречи с писателями. Представители издательств рассказали о своих планах. О наиболее ожидаемых книжных новинках года — в материале РИА Новости.

Писательница Гузель Яхина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гузель Яхина: самое сложное – это написать книгу, за которую не стыдно

"Дети мои", Гузель Яхина

Дебютировавшая три года назад писательница уже стала лауреатом премий "Большая книга" и "Ясная Поляна". Ее роман "Зулейха открывает глаза" переведен на 18 языков, поставлен в театре, готовится экранизация.

Новая книга Яхиной "Дети мои", которая выходит в мае, повествует о немцах Поволжья, время действия — с 1916 по 1938 год. Три отрывка из произведения внимательным читателям уже знакомы — они прозвучали в акции "Тотальный диктант", зачитывала их сама автор.

© Издательство АСТОбложки книг Гузели Яхиной "Дети мои" и Алексея Иванова "Тобол. Мало избранных"
© Издательство АСТ
Обложки книг Гузели Яхиной "Дети мои" и Алексея Иванова "Тобол. Мало избранных"

"Тобол. Мало избранных", Алексей Иванов

Уральский автор популярных исторических романов выпустил обещанную вторую часть дилогии "Тобол". Личные драмы героев разворачиваются на фоне петровских реформ в Сибири.

Книги. Архивное фото
© Fotolia / falcn
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"Тобол" начинался как сценарий сериала, и книгу, уже более масштабную и сложную, Иванов писал как бы по итогам фильма, который также скоро должен выйти. Правда, из титров писатель свое имя убрал: у него с режиссером Игорем Зайцевым "не совпало видение материала".

По его словам, он делал сценарий с неоднозначными героями и языческой мистикой, со страстями, которые бушевали в реальной истории. Режиссер же захотел снимать "галантный костюмированный фильм с роскошными камзолами и париками".

"Не прощаюсь", Борис Акунин

© Студия Тритэ (2005)Кадр из фильма "Турецкий гамбит"
© Студия Тритэ (2005)
Кадр из фильма "Турецкий гамбит"

Спустя 20 лет после выхода первой части интригующей детективной эпопеи Борис Акунин опубликовал заключительную книгу о приключениях Эраста Фандорина.

Григорий Шалвович Чхартишвили (Борис Акунин)
© Фото : предоставлено пресс-службой ЕБРР
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Автор всегда говорил, что серия о Фандорине — это тщательно продуманный проект, у которого есть начало и завершение. Новый роман, действие которого происходит в 1918 году, по отзывам критиков, не менее увлекательный, чем предыдущие.

Фандорин — один из самых популярных детективных персонажей последних десятилетий. На вопрос, в чем секрет его успеха, автор отвечает : "У меня только одно объяснение — просто повезло. Как-то что-то там совпало. Совпало то, что интересно мне, и то, что интересно публике в какой-то момент".

"Рябиновый клин", Дина Рубина

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПисательница Дина Рубина
© РИА Новости / Антон Денисов
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Писательница Дина Рубина

Автор прозы, которую принято называть женской, Дина Рубина работает над исторической сагой "Наполеонов обоз". Первая часть эпопеи, "Рябиновый клин", выйдет в конце 2018 года. По словам издателей, книга рассказывает о судьбе двух семейств, переживающих большие исторические события ХХ века.

Новый роман Виктора Пелевина

Если о книге Дины Рубиной известно мало, но хотя бы что-то, то очередное произведение Пелевина, как обычно, станет сюрпризом для читателей. Говорят, свой предыдущий труд — "IPhuck 10" — автор прислал редактору за месяц до публикации. Известно только, что роман должен появиться осенью.

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Абрам Калитин
Акунина больше не читаю. Пишет он неплохо, но после его антироссийских эскапад я для себя решил - не надо мне "ни меда его, ни жала его". А если по русски - ну его нафиг.
08:32
22.04.2018
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