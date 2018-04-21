Самойлова рассказала, в каком платье выступит на "Евровидении"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Представительница России на "Евровидении-2018" Юлия Самойлова рассказала, в каком платье будет выступать на музыкальном конкурсе.

"Самое мое основное платье, в котором я буду выступать в своем номере, будет очень интересным. Оно будет не просто нарядом, а частью декорации", — сказала Самойлова во время прямой трансляции в социальной сети "ВКонтакте".

Она уточнила, что его создала дизайнер Анастасия Задорина. Певица также рассказала, что очень загружена и постоянно занимается подготовкой к конкурсу. "Дома только спим, дай бог успеваем завтракать и уже в девять-десять часов уезжаем на репетиции", — добавила она.

В свою очередь продюсер Юрий Аксюта заметил, что Юлии на выступлении будут помогать три бэк-вокалиста — двое мужчин и одна женщина, а также два танцора — мальчик и девочка 14-16 лет.

Он подчеркнул, что очень рад, что Самойлова представляет Россию на конкурсе. "У Юлии очень сильный характер. Когда приходит наша очередь представлять Россию, мы всегда стараемся выбрать артиста с яркой индивидуальностью", — добавил он.

"Евровидение" в этом году впервые пройдет в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал намечен на 10 мая, а финал — на 12 мая. Представительница России Юлия Самойлова с песней I Won't Break споет во втором полуфинале под шестым номером.