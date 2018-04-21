Стала известна причина смерти Нины Дорошиной

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Известная актриса Нина Дорошина скончалась от остановки сердца. Об этом сообщили в театре "Современник".
Артистка умерла у себя дома. За день до этого она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, однако от госпитализации отказалась.
О дне и времени прощания с Дорошиной будет объявлено позже.
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске (теперь территория Москвы). В 1956 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, в 1956-1959 годах работала в Театре-студии киноактера. В 1959 году актрису приняли в труппу театра "Современник", в котором она и проработала всю жизнь.
В кино Нина Дорошина дебютировала в 1955 году еще во время учебы. Она сыграла роль Нелли в мелодраме Михаила Калатозова "Первый эшелон". Затем актриса снялась в фильмах "Люди на мосту" (1959), "Артист из Кохановки" (1961), "Первый троллейбус" (1963), "По семейным обстоятельствам" (1977) и других картинах.
К началу 1980-х годов Дорошина все реже стала сниматься в кино, полностью сосредоточившись на работе в театре. Режиссер Владимир Меньшов, увидевший ее в спектакле "Любовь и голуби", решил снять по спектаклю фильм и пригласил актрису на главную роль.
Нина Дорошина — Народная артистка РСФСР (1985). В апреле 2006 года она была награждена орденом Почета, в 2010 году — орденом Дружбы.
На фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
На фото: актеры Нина Дорошина и Игорь Васильев в художественном фильме "Строится мост".
На фото: кадр из фильма "Первый троллейбус"
На фото: кадр из фильма "Рядом с нами"
На фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
На фото: кадр из фильма "По семейным обстоятельствам"
На фото: заслуженные артисты РСФСР Нина Дорошина и Александр Вокач в одной из сцен спектакля "Провинциальные анекдоты" по пьесе А.Вампилова.
На фото: Виктор Тульчинский и Нина Дорошина во время сбора труппы Московского театра "Современник".