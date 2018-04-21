Стала известна причина смерти Нины Дорошиной

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Известная актриса Нина Дорошина скончалась от остановки сердца. Об этом сообщили в театре "Современник".

Артистка умерла у себя дома. За день до этого она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, однако от госпитализации отказалась.

О дне и времени прощания с Дорошиной будет объявлено позже.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске (теперь территория Москвы). В 1956 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, в 1956-1959 годах работала в Театре-студии киноактера. В 1959 году актрису приняли в труппу театра "Современник", в котором она и проработала всю жизнь.

В кино Нина Дорошина дебютировала в 1955 году еще во время учебы. Она сыграла роль Нелли в мелодраме Михаила Калатозова "Первый эшелон". Затем актриса снялась в фильмах "Люди на мосту" (1959), "Артист из Кохановки" (1961), "Первый троллейбус" (1963), "По семейным обстоятельствам" (1977) и других картинах.

К началу 1980-х годов Дорошина все реже стала сниматься в кино, полностью сосредоточившись на работе в театре. Режиссер Владимир Меньшов, увидевший ее в спектакле "Любовь и голуби", решил снять по спектаклю фильм и пригласил актрису на главную роль.

Нина Дорошина — Народная артистка РСФСР (1985). В апреле 2006 года она была награждена орденом Почета, в 2010 году — орденом Дружбы.

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