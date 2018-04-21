МИД прокомментировал отказ во въезде в США артистам Большого театра

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел выразило сожаление в связи с невыдачой артистам Большого театра американских виз, отметив, что "до такого не доходило даже во времена холодной войны".

"Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях", — отметили в департаменте информации и печати ведомства.

Подчеркивается, что Большой театр во всем мире считают "визитной карточкой нашей страны". В МИД добавили, что гастроли российских коллективов всегда находили "теплый отклик" у американской публики.

В ведомстве уверены, что "сегодня влиятельные силы США, озабоченные тем, как бы посильнее надавить на Россию, не останавливаются ни перед чем".

"Уже несколько лет по их вине свернуты выставочные обмены, теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать еще одну нить, связывающую два народа. Более того, вообще стремятся отгородить американцев от россиян визовой стеной, о чем мы уже говорили, сделать поездки наших граждан в США практически невозможными", — добавили в МИД.

В ведомстве усомнились, что простые американцы поблагодарят власти, которые лишили их "общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России".

На этой неделе стало известно, что Вашингтон отказал в выдаче виз приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. Они должны были выступить 19 апреля в театре Дэвида Коха в нью-йоркском Линкольн-центре.

Организаторы выступления отметили, что подобное решения может иметь политическую подоплеку. При этом в пресс-службе Большого театра предположили, что рабочую визу для балерины просто не успели оформить.