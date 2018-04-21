СМИ публикуют последние фото Avicii

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Мировые СМИ публикуют последние фотографии скончавшегося в пятницу музыканта Avicii и вспоминают о его проблемах с алкоголем, обернувшихся сложными операциями.

В пятницу пресс-секретарь известного шведского артиста и музыкального продюсера Тима Берглинга, известного под творческим именем Avicii, подтвердила его смерть. Причина смерти неизвестна.

Hollywood Reporter напоминает, что в 2012 году у Берглинга диагностировали острый панкреатит, отчасти вызванный тем, что он злоупотреблял спиртным.

Британская Sun в свою очередь указывает, что в 2014 году Avicii пришлось взять паузу как раз для того, чтобы восстановиться после удаления аппендикса и желчного пузыря. Американский Billboard добавляет, что артиста должны были прооперировать еще годом ранее, но его продюсер настоял на том, чтобы Avicii продолжил работу над пластинкой True.

В 2016 году музыкант признавался, что испытывал и тяжелую психологическую нагрузку: в одном из интервью артист говорил, что слишком ранний успех "травмировал" его, напоминает AceShowbiz.

Daily Mail обращает внимание, насколько похудевшим выглядит Avicii на последних фотографиях, сделанных за три дня до его ухода. Работавший на оманском курорте, где отдыхал и скончался Avicii, ди-джей рассказал в свою очередь, что музыкант выглядел счастливым, наслаждался отдыхом с друзьями и "был в хорошей форме", пишет Daily Mail.