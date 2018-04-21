Музыканты по всему миру приносят соболезнования из-за смерти Avicii

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Музыканты во всем мире выражают соболезнования в связи с внезапной кончиной известного 28-летнего шведского артиста Тима Берлинга, известного под артистическим именем Авичи (Avicii).

"Так грустно и трагично. Прощай, дорогой Тим", — написала американская певица Madonna в своем Instagram. Исполнительница работала над синглом совместно с Avicii в 2012 году.

"Мы скорбим над невероятно печальной потерей исключительно креативного таланта, которого мы почитали и гордились представлять в качестве одного из наших авторов песен в течение нескольких лет", — говорится в заявлении музыкальной компании Sony/ATV Music Publishing, с которая работал Avicii с 2010 года.

"Опустошен известием об уходе Avicii. Работа с ним была одним из моих любимых моментов сотрудничества. Слишком молодой. Мир был счастливее и полнее с его присутствием и искусством", — говорится в Twitter группы Imagine Dragons.

"Не могу по-настоящему описать словами, что я сейчас чувствую… Спасибо, что вдохновлял меня и миллионы других. RIP Avicii", — написал ди-джей Мартин Гаррикс.

Кроме того, соболезнования актеру принесли многие современные музыканты и диджеи, включая немецкого музыканта российского происхождения Zedd, шотландского исполнителя и ди-джея Келвина Харриса, американского поп-певца Чарли Пут, британских исполнителей Лиам Пейн и Дуа Липа.