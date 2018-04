СТОКГОЛЬМ, 20 апр — РИА Новости, Людмила Божко. Пресс-секретарь шведского артиста и музыкального продюсера Тима Берглинга, известного под именем Avicii‍, подтвердила его смерть.

"Его нашли мертвым в пятницу, во второй половине дня по местному времени", — сообщила шведскому телевидению Эбба Линдквист, добавив, что трагедия произошла в оманском городе Мускат.

По ее словам, Avicii‍ умер во время работы над новым проектом.

Тим Берглинг родился в 1989 году. Профессиональная карьера артиста началась в 2006 году. Он прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels".

По данным журнала Forbes, в 2013 году музыкант входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Дебютный альбом Avicii‍ выпустил в 2013 году, в него вошла ставшая потом всемирно известной песня "Wake me up".

В 2016 году артист сообщил, что прекращает концертные выступления и поездки, но пообещал продолжать заниматься музыкой.