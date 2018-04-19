Табаков посмертно награжден специальным призом ММКФ за вклад в кинематограф

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Олег Табаков посмертно получил специальный приз Золотой Святой Георгий Московского международного кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.

"Специальный приз Золотой Святой Георгий получает мой коллега по сцене, учитель Олег Павлович Табаков", — сказал ведущий церемонии открытия кинофестиваля актер Игорь Верник.

"Мы — ученики Олег Павловича знаем, что он любил. Он очень любил гордится своим театром, учениками, родными и близкими. И когда мы чувствовали эту гордость, мы были счастливы", — рассказал руководитель "Табакерки", актер Владимир Машков.

Он поблагодарил своего "отца" за подаренную ему творческую судьбу. Приз получил сын Олега Табакова, актер Павел Табаков. "Завтра 40 дней и будет вдвойне памятно, что это было сделано накануне. Он будет рад", — сказал Павел Табаков.

Зал стоя почтил память актера минутой молчания

Актер, худрук МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков скончался в начале марта в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище.

Московский международный кинофестиваль – один из старейших в мире, он впервые прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. Президент кинофестиваля – режиссер Никита Михалков. В 2018 году он пройдет в столице с 19 по 26 апреля.