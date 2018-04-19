Павел Лунгин: "Афганцы вспоминают советских солдат с теплотой"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российский кинорежиссер Павел Лунгин завершает работу над фильмом "Братство". Картина, приуроченная к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, рассказывает о переходе 108-й мотострелковой дивизии из Чарикарской равнины к стратегическому перевалу Саланг, связывающему северную и центральную часть страны.

В эксклюзивном интервью Sputnik Afghanistan Павел Лунгин рассказал, какие документы легли в основу сценария и как проходили съемки.

— Как возникла идея картины?

— В этом году тридцатилетие вывода наших войск из Афганистана. Это повод осмыслить то, что произошло. Хотелось рассказать, что переживают люди, как удается выйти из конфликта, остановить его. Конечно, это тема для художественного фильма, потому что здесь много психологии, человеческих отношений, сломанных жизней и надежд. Вт фильме — локальный эпизод, не вся война. Это история 108-й дивизии, ее перехода через Саланг. Вы увидите там разных афганцев: и моджахедов, и тех, кто на нашей стороне. Мы снимали фильм на уровне простой армейской жизни разведчиков, солдат.

© Фото : Мастерская Павла Лунгина Кадр из фильма "Братство", реж. П. Лунгин © Фото : Мастерская Павла Лунгина Кадр из фильма "Братство", реж. П. Лунгин

На создание картины меня подвигло знакомство с Николаем Дмитриевичем Ковалевым. Сейчас он депутат Госдумы, а когда-то был директором ФСБ. Карьеру начинал офицером в Афганистане, работал в службе внешней разведки. И вот именно его личные истории и воспоминания о тех временах потянули меня за собой.

Мой сын, сценарист Александр Лунгин, написал очень хороший сценарий. А хорошие сценарии редкость. Скажу честно, без всякого кокетства: хорошее кино получается, когда ты честно рассказываешь человеческую историю. Кино как губка — впитывает разные смыслы. Если фильм хороший, он сам напитывается этими смыслами.

Мне хотелось рассказать о героической войне, бессмысленной гибели молодых людей, о том, что начинать войну легко, а заканчивать ее всегда очень сложно, мучительно и больно, но делать это необходимо. Фильм посвящен духовно-нравственным качествам советского солдата. Я знаю, что афганцы вспоминают советских солдат, советскую армию с большой теплотой и очень не любят американцев. Есть ощущение, что русские были им намного ближе.

© Фото : Мастерская Павла Лунгина Съемки фильма "Братство", реж. П. Лунгин © Фото : Мастерская Павла Лунгина Съемки фильма "Братство", реж. П. Лунгин

— Почему картина называется "Братство"? В чем основная идея?

— Картина рассказывает о братской самоотверженности, самопожертвовании, то есть о том, что всегда отличало нашу армию. Братство показано в том, как люди спасают других. Как они добровольно идут в заложники к моджахедам, чтобы вывести колонну, рискуют своей жизнью.

Фильмы, которые я делаю, всегда представляют не одну, а несколько позиций. У меня есть герои, которые говорят, что надо бомбить, надо сражаться. А есть такие, кто считают, что надо уходить. Главная идея этого фильма заключается в том, что, если можно не воевать, то лучше не воевать.

© Фото : Мастерская Павла Лунгина Кадр из фильма "Братство", реж. П. Лунгин © Фото : Мастерская Павла Лунгина Кадр из фильма "Братство", реж. П. Лунгин

— Вы выступили режиссером, продюсером и сценаристом проекта. На какие источники вы опирались, работая над сценарием?

Изначально сценарий написал Александр, я — соавтор. Мы опирались на воспоминания участников событий, документы и многочисленные фотографии из архивов. Тогда был совершенно другой тип лиц: мы очень сильно изменились за прошедшие годы. Александр съездил в Афганистан и две недели путешествовал в сопровождении бывшего афганца. Ему удалось прочувствовать места тех боев своей кожей.

— В основу фильма легли реальные исторические события. Это какой-то новый взгляд на них?

— Не думаю. Мне хотелось создать достоверную атмосферу, вывести картину из военно-патриотического жанра. Для меня это антивоенная картина. Она говорит о бессмысленности и жестокости любой войны. Это фильм о жизни во время войны.

© Фото : Мастерская Павла Лунгина Кадр из фильма "Братство", реж. П. Лунгин © Фото : Мастерская Павла Лунгина Кадр из фильма "Братство", реж. П. Лунгин

Стоит отметить, что это довольно специфическая картина: в ней нет женских ролей. В фильме показан мужской мир: мир солдат, офицеров, генералов, моджахедов, там никак не приживалась женская роль. Наверное, это не очень хорошо с точки зрения прогнозирования успеха у зрителя. Может, было бы лучше включить женскую роль и любовную историю.

— Сколько времени заняла работа над картиной? Как вы выбирали места для съемок?

— Работали над фильмом около года, а сами съемки заняли чуть больше двух месяцев. Мы долги искали подходящие локации. Ездили в Узбекистан, Таджикистан, Крым. В Таджикистане совсем нет лесов, нельзя было снять некоторые сцены. Наш замечательный художник Сергей Февралев, которого все знают по фильмам "Орда", "Анна Каренина", повез нас в Дагестан, показал захватывающие дух места. Там мы и сняли весь фильм: в Гунибе, Дербенте и под Буйнакском. Под Буйнакском проходили съемки военной части, куда нас великодушно пустили военные.

© Фото : Мастерская Павла Лунгина Кадр из фильма "Братство", реж. П. Лунгин © Фото : Мастерская Павла Лунгина Кадр из фильма "Братство", реж. П. Лунгин

— Как вы подбирали актеров? Присутствовали ли на съемках ветераны, участники этой операции?

— Всегда сложно найти хорошего актера. Поиск актера — это как история любви. По каким критериям вы влюбляетесь? Непонятно, почему и как это происходит. Среди актеров, которые исполнили главные роли, — Кирилл Пирогов, Федор Лавров, Виталий Кищенко. Главного героя сыграл Антон Момот, интересный молодой актер. И, конечно, подарком для нас был Ян Цапник.

Для всех афганских ролей я брал таджикских актеров, которые говорили на дари. Они все жили в Афганистане, кто-то даже воевал. Это дало абсолютную достоверность – русские говорят по-русски, таджики — по-таджикски. Мы пытались максимально приблизить фильм к реальности. На съемках присутствовали консультанты из прошедших войну людей. У нас был очень хороший оператор — Игорь Гринякин (известен по фильмам "Викинг", "Движение вверх"). Мы снимали на пленку, а не на цифру, чтобы передать ощущение 1989 года — это помогло изменить изображение.

— Вы говорили, что хотели показать в картине "непарадный героизм". Что вы подразумеваете под этим?

— Есть героизм для плаката. А есть неброские, не для хайпа, героическая смелость, мужество, желание помочь. Ты делаешь это не для того, чтобы быть героем, а потому что не можешь по-другому. Это замечательно Толстой описал в "Войне и мире".