США отказали во въезде приме-балерине Большого театра

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американские власти отказали в выдаче виз приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси, сообщает Page Six.

Как пишет издание, в понедельник артисты должны были выступить в Нью-Йорке в "Линкольн-центре". В выдаче виз им отказали 10 апреля, но сообщили об этом только 18-го числа.

Организаторы выступления полагают, что отказ Министерства внутренней безопасности США может иметь политическую подоплеку.

"Я этого не понимаю. Одна из версий, что это связано с политикой. Это моя непроизвольная реакция, но я не понимаю почему — кроме того, что они русские. Но это не имеет никакого смысла", — заявила организатор выступления, председатель международного танцевального конкурса Youth America Grand Prix Линда К. Морзе.

"Это беспокоит. Если вы подумаете об истории балета, даже в худшие (моменты. — Прим. ред.) холодной войны артисты Большого театра приезжали сюда", — отметила она.

По словам Морзе, Смирнова сейчас считается "балериной номер один в мире" и отказ ей в визе "поражает".

В пресс-службе Большого театра предположили, что рабочую визу для балерины просто не успели оформить. "Скорее всего, речь идет о техническом сбое", — считают в театре.