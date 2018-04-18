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Культура

People признал певицу Пинк самой красивой женщиной года

16:2218.04.2018
(обновлено: 17:18 18.04.2018)
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© AP Photo / Jordan Strauss/ InvisionАмериканская певица Пинк на American Music Awards в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. 8 января 2018Американская певица Пинк на American Music Awards в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. 8 января 2018
© AP Photo / Jordan Strauss/ Invision

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Американская певица Пинк признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.

Исполнительница появилась на обложке издания вместе со своими детьми — сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу. Фото опубликовано на сайте журнала.

© PeopleПевица Пинк на обложке номера журнала People, посвященного красоте
© People
Певица Пинк на обложке номера журнала People, посвященного красоте

"Я чувствую себя более красивой, и я решила, что всю неделю, пока в продаже этот журнал, никто не посмеет смотреть мне прямо в глаза", — пошутила Пинк, комментируя решение редакции в телешоу Эллен Дедженерес.

Американская актриса Джулия Робертс. 2016 год
© AFP 2018 / Alberto Pizzol
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По ее словам, нет ничего плохого ни во внешней, ни во внутренней красоте.

"Это все разные оттенки, разные масштабы. Это означает то, что вы сами в это вкладываете", — добавила Пинк.

Кроме того, певица рассказала, что считает чувство юмора своей лучшей чертой. "Думаю, с одной стороны, мое чувство юмора — лучшая часть во мне, а с другой стороны, сейчас чудесное время, когда мы прославляем самых разных людей", — сказала она.

В прошлом году самой красивой женщиной по версии People стала американская актриса Джулия Робертс.

Самые красивые женщины десятилетия по версии журнала People
© AP Photo / Anna BranthwaiteВ 2006 году титул самой красивой женщины года по версии издания People достался Анджелине Джоли.Актриса Анджелина Джоли,
© AP Photo / Anna Branthwaite
В 2006 году титул самой красивой женщины года по версии издания People достался Анджелине Джоли.
© AP Photo / Chris PizzelloАктриса Дрю Бэрримор названа самой красивой женщиной 2007 года.Актриса Дрю Бэрримор, 2007 год
© AP Photo / Chris Pizzello
Актриса Дрю Бэрримор названа самой красивой женщиной 2007 года.
© AP Photo / Peter KramerЗвезда фильма "Девушка моего лучшего друга" Кейт Хадсон - самая красивая женщина 2008 года.Актриса Кейт Хадсон, 2008 год
© AP Photo / Peter Kramer
Звезда фильма "Девушка моего лучшего друга" Кейт Хадсон - самая красивая женщина 2008 года.
© AFP 2018 / Robin BeckВ 2009 году звание самой-самой присудили звезде сериала "Кто такая Саманта?" Кристине Эпплгейт.Актриса Кристина Эпплгейт, 2009 год
© AFP 2018 / Robin Beck
В 2009 году звание самой-самой присудили звезде сериала "Кто такая Саманта?" Кристине Эпплгейт.
© AP Photo / Chris PizzelloАктриса и певица Дженнифер Лопес стала самой красивой женщиной в 2011 году.Дженнифер Лопес, 2011 год
© AP Photo / Chris Pizzello
Актриса и певица Дженнифер Лопес стала самой красивой женщиной в 2011 году.
© AFP 2018 / Timothy A. Clary Певицу Бейонсе журнал People признал самой красивой женщиной 2012 года.Американская певица Бейонсе. 2012 год
© AFP 2018 / Timothy A. Clary 
Певицу Бейонсе журнал People признал самой красивой женщиной 2012 года.
© AP Photo / Invision for Roadside Attractions/Todd WilliamsonЛюбимая женщина "Железного человека", актриса Гвинет Пэлтроу была названа самой красивой женщиной 2013 года.Американская актриса Гвинет Пэлтроу 2013 год
© AP Photo / Invision for Roadside Attractions/Todd Williamson
Любимая женщина "Железного человека", актриса Гвинет Пэлтроу была названа самой красивой женщиной 2013 года.
© AFP 2018 / Jewel SamadОскароносная актриса Люпита Нионго стала обладательницей титула в 2014 году.Кенийская актриса Люпита Нионго. 2014 год
© AFP 2018 / Jewel Samad
Оскароносная актриса Люпита Нионго стала обладательницей титула в 2014 году.
© AFP 2018 / Frederic J. Brown Актриса, победившая гравитацию, Сандра Буллок была названа самой красивой женщиной 2015 года.Американская актриса Сандра Буллок. 2015 год
© AFP 2018 / Frederic J. Brown 
Актриса, победившая гравитацию, Сандра Буллок была названа самой красивой женщиной 2015 года.
© AP Photo / Invision/Richard ShotwellВ 2016 году рейтинг возглавила американская актриса Дженнифер Энистон.Американская актриса Дженнифер Энистон
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
В 2016 году рейтинг возглавила американская актриса Дженнифер Энистон.
© AFP 2018 / Alberto PizzolАмериканская актриса Джулия Робертс становилась самой красивой женщиной года по версии издания People дважды за последние 10 лет - в 2010 и в 2017 году.Американская актриса Джулия Робертс. 2016 год
© AFP 2018 / Alberto Pizzol
Американская актриса Джулия Робертс становилась самой красивой женщиной года по версии издания People дважды за последние 10 лет - в 2010 и в 2017 году.
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Культура
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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dyagilev-fedor
Амерские стандарты красоты... - они такие амерские))))
16:58
18.04.2018
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aston585
А у нее спина тоже исписана? Фу...
16:38
18.04.2018
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