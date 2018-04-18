Фредерик Бегбедер сыграет в российской комедии "Элефант"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Известный французский писатель и режиссер Фредерик Бегбедер сыграет одну из ролей в российской комедии "Элефант" режиссёра Алексея Красовского ("Коллектор"), съемки которой начались в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба фильма.

В центре сюжета детский писатель Валентин Шубин, привыкший жить в затворничестве. Череда случайных событий вызывает новый всплеск интереса к личности и творчеству писателя-интроверта, но писать Шубин не хочет. Роль писателя исполняет Алексей Гуськов. Бегбедер сыграет мецената, который сумеет переубедить Шубина и уговорит его продолжить писать.

"Персонаж писателя, который больше не хочет писать, напоминает мне Обломова, а в диалогах моего собственного героя, французского бизнесмена и мецената Венсана, мне больше всего нравится сцена разговора по телефону с женой: дорогая, сейчас у меня люди, но перезвони мне через час и мы обязательно поругаемся", — приводит слова Бегбедера пресс-служба.

Пресс-служба отметила, что Гуськов и Бегбедер познакомились в 2015 на съемках фильма "Идеаль" и с тех пор продолжают дружить, перспектива снова оказаться вместе на съемочной площадке радует их обоих.

В фильме так же сыграют: Полина Агуреева, Ян Цапник, Евгения Дмитриева и другие.