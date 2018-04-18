В Вахтанговском театре представят спектакль об истории русского театра

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лауреат Санкт-Петербургской премии для молодых "Прорыв", спектакль Городского театра "Вахтангов_Чехов.docx" будет показан 18 и 19 апреля, сообщили в пресс-службе Вахтанговского.

Директор театра Кирилл Крок, который был в жюри премии, отметил особо эту работу, решил в качестве подарка к Международному дню театра привезти в Москву и показать этот спектакль вахтанговцам.

Закрытый показ "для своих" пройдет 18 апреля, а 19 апреля только один раз состоится представление спектакля на Симоновской сцене театра для широкого зрителя.

Создание и становление системы Станиславского, судьба Первой студии МХТ, дружба Евгения Вахтангова и Михаила Чехова, два часа увлекательной истории русского театра в исполнении молодых артистов Городского театра Санкт- Петербурга. Спектакль создан из 8 автобиографий и 4 учебников по актерскому мастерству, 30 статей, а также писем, лекций и многочисленных архивных материалов.

В форме "игры с документом" молодые артисты рассказывают про своих знаменитых коллег, живших сто лет назад и создававших новый живой театр. Кроме Вахтангова и Чехова в спектакле действуют и на глазах зрителя творят историю Владимир Немирович-Данченко, Максим Горький, Мария Ермолова, Всеволод Мейерхольд и Константин Станиславский.

В создании спектакля участвовали: режиссер Наталия Лапина, сценограф Александр Якунин, музыкальное оформление — Владимир Бычковский.