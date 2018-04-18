Сергей Юрский представит спектакль Reception на сцене Театра им. Моссовета

Сергей Юрский в роли Романа Плоткина в сцене из спектакля «Reception». 15 апреля 2018

Сергей Юрский в роли Романа Плоткина в сцене из спектакля «Reception». 15 апреля 2018

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Народный артист России Сергей Юрский на сцене Театра им. Моссовета поставил спектакль по пьесе своего любимого драматурга Игоря Вацетиса Reception, премьера которого состоится в среду, сообщили в пресс-службе театра.

Это третья работа Юрского с Вацетисом, создающим в своих пьесах особый фантасмагорический мир. Вместе с режиссером над постановкой работали- народный художник России Мария Рыбасова и художник по костюмам Виктория Севрюкова.

Reception составляет своеобразный интеллектуально-иронический триптих с другими идущими в театре постановками Юрского по пьесам Вацетиса — "Предбанник" и "Полонез или Вечер абсурда".

В новой пьесе автор и режиссер продолжают диалог со временем, соотнося прошлое, настоящее и будущее — небольшой частный отель по таинственным причинам объявлен эпицентром загадочной инфекции. Эта локальная ситуация обретает в спектакле вселенские размеры, давая гротесковую картину окружающего мира.

Персонажи спектакля представляют разные социальные слои нашего общества. В центре — яркая и загадочная фигура Романа Плоткина, роль которого исполняет Сергей Юрский.

В спектакле заняты Елена Валюшкина, Андрей Межулис, Юрий Беркун, Людмила Свитова, Роман Кириллов, Юрий Черкасов и другие.