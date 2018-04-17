В Петербурге умер главный режиссер театра "Балтийский дом" Владимир Тыкке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Главный режиссер театра "Балтийский дом", заслуженный артист России Владимир Тыкке скончался в Петербурге после продолжительной болезни, сообщили во вторник в театре.

"Театр-фестиваль "Балтийский дом" с прискорбием сообщает, 16 апреля 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни главный режиссер театра заслуженный артист России Владимир Александрович Тыкке", — говорится в сообщении.

О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Владимир Тыкке — советский и российский актер и режиссер. Родился 26 октября 1943 года в Ленинграде. С 1997 года был главным режиссером театра "Балтийский дом". Являлся также профессором Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств и заведовал в нем кафедрой режиссуры и мастерства актера.