На "Винзаводе" пройдет выставка художницы Люды Калиниченко

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Выставка художницы Люды Калиниченко Meters_online откроется на площадке молодого искусства "Старт" Центра современного искусства "Винзавод" 24 апреля.

"Инсталляция представлена арт-объектами, цифровыми и печатными изображениями. В центре экспозиции — 16-метровое полотно, собранное из распечатанных кадров мусора. Художница Люда Калиниченко стала участником проекта "Старт" по итогам прохождения портфолио-ревю в Екатеринбурге. Проект "Старт" регулярно проводит открытые смотры работ молодых авторов в различных регионах России для поиска и выявления новых имен и талантов", — говорится в сообщении.

В своей инсталляции Калиниченко размышляет о феномене мусора — физическом следе, оставленном человеком в реальном мире. На протяжении нескольких лет художница снимала отходы, "накопленные ею онлайн". Главный объект выставки — 16-метровое полотно из отпечатанных изображений бытовых отходов. Экспозиция дополнена цифровыми и печатными изображениями и арт-объектами, отмечается в материале.

"Два года назад, начиная этот проект, я ставила задачей показать свое присутствие в двух пространствах одновременно, мне хотелось вывести новую единицу измерения своего состояния. Сейчас я пришла к тому, что важность этого проекта для меня в самом действии. Через него я стала реальной и на фоне тотальной артистизации утвердилась как художник", — пояснила Калиниченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Как пояснила куратор Вера Трахтенберг, Meters_online — это своеобразный коридор, выстроенный Калиниченко между реальностью и виртуальностью. Время, проведенное художницей онлайн, превращается в документацию изображений "отходов" и становится настоящим природным ландшафтом – потоком изображений длиной в 500 метров.

"Таким образом, в дискурсивной модели пост-нет-арт она создает связь между реальным и виртуальным, делая то, на что мы обычно не обращаем внимания, ключевым элементом экспозиции. Важно отметить, что проблема накопления бытового мусора на нашей планете становится все более пугающей, что придает выставке еще один аспект актуальности", — добавила куратор.