На "Винзаводе" пройдет выставка художницы Люды Калиниченко

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Выставка художницы Люды Калиниченко Meters_online откроется на площадке молодого искусства "Старт" Центра современного искусства "Винзавод" 24 апреля.
В своей инсталляции Калиниченко размышляет о феномене мусора — физическом следе, оставленном человеком в реальном мире. На протяжении нескольких лет художница снимала отходы, "накопленные ею онлайн". Главный объект выставки — 16-метровое полотно из отпечатанных изображений бытовых отходов. Экспозиция дополнена цифровыми и печатными изображениями и арт-объектами, отмечается в материале.
Как пояснила куратор Вера Трахтенберг, Meters_online — это своеобразный коридор, выстроенный Калиниченко между реальностью и виртуальностью. Время, проведенное художницей онлайн, превращается в документацию изображений "отходов" и становится настоящим природным ландшафтом – потоком изображений длиной в 500 метров.
"Таким образом, в дискурсивной модели пост-нет-арт она создает связь между реальным и виртуальным, делая то, на что мы обычно не обращаем внимания, ключевым элементом экспозиции. Важно отметить, что проблема накопления бытового мусора на нашей планете становится все более пугающей, что придает выставке еще один аспект актуальности", — добавила куратор.