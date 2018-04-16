Джордж Мартин рассказал, какой персонаж может вернуться в "Игру престолов"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Писатель Джордж Мартин намерен в новом романе "Игры престолов" воскресить одного из погибших ранее персонажей. Об этом он рассказал в интервью изданию Сinemablend.

Мартин признался, что в своей новой книге хочет вернуть в повествование Кейтелин Старк, она воскреснет в новом обличье.

"В книге можно воскрешать персонажей. После того как леди Кейтелин воскреснет в образе Бессердечной, она превратится в мстительную и безжалостную убийцу. В шестой книге я продолжу писать о ней", — рассказал он.

Писатель выразил надежду, что создатели сериала также вернут этого персонажа.

Книжная сага "Песнь льда и пламени" и основанный на ней сериал "Игра престолов" получили всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Сериал стал одним из самых популярных в истории, на его счету 38 престижных премий "Эмми".