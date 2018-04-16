В Москве назвали лауреатов премии "Золотая Маска"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Двадцать четвертая церемония вручения национальной театральной премии "Золотая Маска" состоялась в воскресенье в Большом театре. В течение трех месяцев в Москве проходил фестиваль спектаклей-номинатов, а теперь лучшие из лучших творцов театра получили свои награды.

Главным лейтмотивом церемонии стали слова поддержки от ее участников своим коллегам, которые сегодня являются фигурантами уголовного дела о хищении государственных средств и находятся под домашним арестом.

"В течение последнего года мы переживаем нелегкие события. Наши товарищи, наши коллеги находятся в исключительно тяжелой ситуации, которая не может не затрагивать и не волновать всех нас. Нет сомнений, что все они — Кирилл Серебреников, Софья Апфельбаум, Алексей Малобродский, Юрий Итин — замечательные профессиональные деятели. Мы желаем им обрести возможность вновь свободно работать", — сказала директор "Золотой Маски" Мария Ревякина, открывая церемонию.

И эти слова поддержки, веры и надежды на то, что справедливость все-таки восторжествует, звучали в этот вечер неоднократно. Об этом говорили режиссеры Лев Додин и Юрий Бутусов, художник Павел Каплевич, актриса Алла Демидова, практически каждый, кто выходил на сцену. В свой звездный час, получая высокую награду, они в первую очередь вспоминали о тех, кто не смог быть вместе с ними на этот театральном празднике.

Председатель жюри драматического театра и театра кукол доктор искусствоведения Алексей Бартошевич объявил, что специальную премию жюри присуждает коллективу театра "Гоголь-центра" — "за создание пространства творческой свободы".

"Для нас эта премия представляет особую важность, и мы ею гордимся", — подчеркнул Бартошевич.

Лучшие в музыкальном театре

Первыми получили свои " Золотые Маски" творцы Музыкального театра.

Лучшим спектаклем в жанре мюзикла назван "Суини Тодд, маньяк — цирюльник с Флит-стрит" Театра на Таганке.

Лучшим спектаклем в современном танце стал "Имаго-ловушка" — театр " Провинциальные танцы" из Екатеринбурга.

Лучим спектаклем в балете — "Сюита в белом" — Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Лучшим спектаклем в опере – "Билли бадд" в Большом театре, которую генеральный директор Владимир Урин назвал "очень важной для театра работой".

Лучшим режиссером в опере и обладателем премии стал Кирилл Серебренников за спектакль "Чаадский" в театре "Геликон-опера".

Лауреаты в драме

Лучшей из лучших, что стала народная артистка СССР Алла Демидова. Премией была отмечена ее работа в спектакле "Гоголь-центра" "Ахматова. Поэма без героя", который они создавали вместе с Серебрениковым.

"Я помню, что театр был общественной трибуной, поднимал культуру и практически рифмовался с духовностью. Где мы потеряли эту дорогу?" — с такими словами обратилась к молодым актриса, видевшая гениальных мхатовских "стариков", участвующая в рождении и становлении легендарной "Таганки".

Премию за лучшую роль в драме получил Вячеслав Ковалев — актер театра им. Маяковского.

Лучшие спектакли в драме

Больше всего номинантов было у режиссеров — более 20 претендовали на "Золотую Маску". Награду получил Юрий Бутусов за спектакль "Дядя Ваня" в театре им. Ленсовета.

"Золотые Маски" за лучший спектакль в драме увезли петербургские театры: лучшим в драме малой формы стал спектакль "Чук и Гек" Александринского театра, а лучшим в драме большой формы стал спектакль выдающегося российского режиссера Льва Додина "Страх Любовь Отчаяние".

В своем выступлении Додин выразил надежду, что "правда восторжествует, и блистательный Кирилл Серебренников, нежная, хрупкая, но твердая Софья Апфельбаум, стойкий и мужественный Алексей Малобродский" на будущей церемонии "Золотой Маски" будут вместе со всеми.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.