"Золотую маску" за лучшую режиссуру получил Юрий Бутусов

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Юрий Бутусов получил "Золотую маску" как лучший режиссер за постановку "Дядя Ваня" в Театре имени Ленсовета, об этом было объявлено на церемонии вручения премии на Новой сцене Большого театра.

"Спасибо большое. Я хочу сказать что все мы присоединяемся к словам в адрес наших товарищей, которых, к сожалению, нет на этом празднике. По-моему, уже около года Алексей Малобродский сидит в СИЗО… Уважаемые судьи, отпустите Алексея домой. Он честнейший человек", — сказал Бутусов со сцены.

Он добавил, что "сильный должен быть милосердным".