Серебренников получил "Золотую маску" за лучшую работу режиссера в опере

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Режиссера Кирилла Серебренникова, который в данный момент находится под домашним арестом, стал лауреатом театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая работа режиссера в опере" за постановку "Чаадский", передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония награждения лауреатов театральной премии "Золотая маска" проходит в воскресенье на Новой сцене Большого театра. Жюри награды присудило Кириллу Серебренникову "Золотую маску" за "лучшую работу режиссера в опере". Эту премию ему принес спектакль "Чаадский", постановка которого прошла на сцене театра "Геликон-опера".

Театральные деятели и гости вечера приветствовали решение жюри продолжительными аплодисментами.