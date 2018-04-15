В Таллине открылся фестиваль современной русской культуры

ТАЛЛИН, 15 апр — РИА Новости. Фестиваль современной русской культуры "100Ѣ FEST" в воскресенье открылся в Таллине, он пройдет с 15 по 22 апреля, сообщила пресс-служба мэрии эстонской столицы, организовавшая мероприятие.

Масштабное культурное событие, которое проходит уже в третий раз, обещает массу интересных мероприятий, среди которых экскурсии, лекции, выставки, конкурсы, концерты. Будут представлены разнообразные виды искусства: кино, литература, музыка, танец, фотография, живопись.

"Мероприятия, посвященные русской культуре во всем ее многообразии, стали в Таллине доброй традицией", – отметил председатель столичного горсобрания Михаил Кылварт.

По его словам, в этом году городской фестиваль современной русской культуры проходит совместно с Днями русского просвещения, в программе которых важное место занимают темы семьи, обычаев, истории и искусства. Как и прежде, особое место отведено православным традициям.

В фокусе нынешнего фестиваля – русская культура на протяжении столетия Эстонской Республики. Специально для школьников будет организован цикл лекций, экскурсий и мастер-классов. Вскоре откроется регистрация на экскурсии, участие в которых смогут принять все желающие. Гиды, среди прочего, расскажут об архитектуре Таллина, познакомят с историей Балтийского судоремонтного завода (БСРЗ) и района Копли, полуострова Пальяссааре, а также с морской обороной Ревеля.

Многие мероприятия фестиваля предназначены для школьников. Они смогут, например, посетить специальный урок в Русском музее на тему культуры и традиций Причудья, лекционные занятия на тему "Сто фактов, которых вы не знали об Эстонии", "Паранормальный Таллин – страсти нашего города от Средневековья до сегодняшнего дня", фотолекцию о том, каким был город еще совсем недавно: "Таллинн 100. Вчера и сегодня", а также экскурсии по православным храмам города.

Русский музей в рамках программы Дней русского просвещения даст лекционную программу на русском и эстонском языках об истории православия в Эстонии, экскурсионную программу "По русским маршрутам Таллина времен первой Эстонской Республики".

Также пройдет цикл лекций профессора исторического института Российской Академии наук Евгения Анисимова (Санкт-Петербург): "Петр Великий: благо или зло для России?", "Мифы исторической живописи" и "Санкт-Петербург – воплощенная мечта Петра Великого".