Всемирный конгресс университетских театров пройдет в августе в Москве

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Международная Ассоциация университетских театров (AITU-IUTA) проведет в Москве Всемирный конгресс и фестиваль университетских театров, которые покажут свои спектакли с 20 по 24 августа. Куратором театрального форума объявлен Московский открытый Студенческий театр (МОСТ), сообщили в пресс-службе театра.

Фестивальная программа помимо спектаклей включает проведение мастер-классов, семинаров и выставок. Заявки на участие в конгрессе подали представители более 30 стран, в числе которых Канада, Бельгия, Франция, США, Италия, Великобритания, Мексика, Аргентина, Израиль, Россия и другие.

Работы отбирает экспертный совет, в числе которых известные театральные деятели, режиссеры, актеры, критики и педагоги.

"Тема нынешнего конгресса "Театр и университет в ХХI веке" созвучна творческому кредо театра МОСТ — "Мост в будущее". Идея собирать молодежные театральные форумы в России возникла у нашего театра, когда пал "железный занавес". В 1990-м году театр на собственные средства организовал Первый международный студенческий фестиваль в России. И в 2009-м году театр МОСТ присоединился в AITU-IUTA", — рассказала РИА Новости руководитель фестивальной программы конгресса, замдиректора театра МОСТ Марианна Лемешко.

AITU-IUTA с 1994 года объединяет театральных деятелей и сценические коллективы из более 50 стран. Каждые два года собирается Всемирный конгресс, включающий научную конференцию, театральный фестиваль и генеральную ассамблею.

В 2016 году театр МОСТ выдвинул Москву в качестве места проведения конгресса и фестиваля в 2018 году. Российская столица стала победителем в числе нескольких претендентов и получила статус организатора.

МОСТ проводит конгресс совместно с благотворительным фондом развития Студенческого театра МГУ и НИТУ МИСиС при содействии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.