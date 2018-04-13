Мерзликин вступился за Козловского перед критиками

Режиссер и актер Данила Козловский на премьере своего фильма Тренер в Москве

Режиссер и актер Данила Козловский на премьере своего фильма Тренер в Москве

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Актер Андрей Мерзликин поддержал Данилу Козловского, которого ранее раскритиковали за режиссерский дебют "Тренер", и призвал всех зрителей быть добрее.

Мерзликин исполнил главную роль инженера Михаила Кошкина в фильме "Танки". На пороге войны с фашисткой Германией он разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом.

После пресс-показа "Танков" большинство вопросов из зала касались исторических неточностей в фильме. Мерзликин отметил, что когда ты зритель, очень легко критиковать и говорить, как должно было быть.

"Где проявления любви? Будьте теплее друг к другу. Что вы напали на Козловского? Человек старался, "ребенка" своего привез показать. Надо быть добрее", — сказал актер.

В свою очередь продюсер Дмитрий Щербанов отметил, что создатели не искажают историческую правду. "Мы рассказываем ее такой, какой она могла бы быть. Это не документальное кино, это художественный фильм, который прежде всего ориентирован на молодежную зрительскую аудиторию", — пояснил он.