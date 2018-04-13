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Культура

Выходные в Москве: японская фотография в МАММ и концерт Хаски

13:1613.04.2018
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© РИА Новости / Сергей ПятаковМузей. Архивное фотоМузей. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Выставка японской фотографии в рамках фотобиеннале, концерты "Чичериной" и рэпера Хаски, спектакль "Вишневый сад" и дни иранского кино пройдут в Москве в выходные.

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Выставки

В рамках "Фотобиеннале 2018" и Года Японии в России Мультимедиа Арт Музей представляет выставку "Память и свет. Японская фотография, 1950—2000. Дар Dai Nippon Printing Co. Ltd.". В 1992 году крупная японская типография Dai Nippon Printing Co. Ltd. по инициативе своего президента Йоситоси Китаямы решила познакомить французскую публику с современной японской фотографией и презентовала Европейскому дому фотографии в Париже обширное собрание работ выдающихся японских фотографов 1950-х—1990-х годов.

Здание Государственной Третьяковской галереи в Москве. Архив
© РИА Новости / Александр Лыскин
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На выставке в МАММ представлена часть этой коллекции, охватывающая период с конца 1950-х до начала 2000-х годов, включающая работы классиков послевоенной японской фотографии и звездных фотографов, известных сегодня во всем мире, среди них: Нобуёси Араки, Масахиса Фукасэ, Сэйити Фуруя, Наоя Хатакэяма, Хиро, Эйко Хосоэ, Ясухиро Исимото, Мияко Исиути, Ихэи Кимура, Таидзи Мацуэ, Рюдзи Миямото. Одни фотографы обратились к жанру фоторепортажа, показывая нам последствия одной из самых страшных трагедий ХХ века, другие рассказывали личные истории, воскрешая утраченную любовь или семейные тайны. Многие фотографы, родившиеся после войны, обратились к теме идентичности, исследуя японские традиции и мифы.

Концерты и театр

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В субботу в Мумий Тролль Music Bar пройдет концерт группы "Чичерина". В 2017 году группе "Чичерина" исполнилось 20 лет. Весь юбилейный год музыканты провели в гастролях с программой "20 лет в пути", включающей все хиты и самые свежие песни. Кроме того, был выпущен первый в истории группы сборник лучших песен за 20 лет. Также в воскресенье в ГлавClub Green Concert выступит рэпер Хаски.

В театре имени Пушкина покажут спектакль "Вишневый сад" режиссера Владимира Мирзоева. "Владимир Мирзоев, как правило, выбирает пьесы, которые начинают вибрировать в унисон с музыкой времени. Почему это происходит сейчас с чеховским "Вишневым садом"? Возможно потому, что это – пьеса обвала, трагикомического финала, когда прошлая эпоха и сросшиеся с ней люди вынуждены сойти со сцены, торопливо сбежать на цыпочках. А кто займет их место – еще непонятно, впереди туман. Начало 21-го века смотрится в начало 20-го, как в старинное зеркало: бесчисленные рифмы, странные сближения, страхи, пророчества", — рассказывают в театре.

Кино

Эти выходные будут посвящены иранскому кино. В программе: лекции об иранском кино и культуре и фильмы одного из главных иранских режиссеров современности — Мани Хагиги, в равной степени любимого фестивалями и публикой. Самобытный, яркий и каждый раз удивляющий Хагиги создает настоящие фильмы-события, будь то абсурдный нео-нуар "Приходит Дракон!" или уморительная "Свинья".

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / Tyler Olson
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В субботу в рамках фестиваля "Наконец-то в кино" в "Пионере" пройдет показ одного из открытий Форума Берлинале-2018 – боснийского дебюта мексиканки Марты Эрнаиз "Хаотичная жизнь Нады Кадич". Нада Кадич — мать-одиночка из Сараево, воспитывает дочь с расстройством аутистического спектра. Мужья на час, периодически появляющиеся в квартире Нады и Хавы, не слишком жалуют ребенка, и жизнь состоит из работы и попыток получить пособие. И так до бесконечности, пока Нада не собирает вещи и не отправляется вместе с дочерью в провинцию — навестить бабушку и дедушку Хавы.

"Отсюда начинается балканский роуд-муви, простой и терпеливый, как сама Нада, чья хаотичная жизнь строится, прежде всего, вокруг отношений с дочерью — теплых, преданных и человечных. Фильм Марты Эрнаиз полон любви, которая преображает мир. И эта любовь, как всякая настоящая, трудна и каждодневна. "Kaotični život Nade Kadić" — светлый и деятельный фильм, по своему глубинному заряду напоминающий дебют Дениса Шабаева "Вместе", — отмечают в кинотеатре.

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