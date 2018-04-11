РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

На фестивале "Вселенная - Светланов!" пройдут концерты и мастер-классы

21:5711.04.2018
090
© РИА Новости / Александр МакаровПерейти в фотобанкЕвгений Светланов. Архивное фотоЕвгений Светланов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В рамках фестиваля "Вселенная — Светланов!", посвященного 90-летию со дня рождения выдающегося русского дирижера, пианиста, композитора Евгения Светланова, состоится 13 концертов и пройдет шесть мастер-классов, сообщили в среду на пресс-конференции в преддверии открытия фестиваля в Московской консерватории.

Дирижер Евгений Светланов. Архивное фото
© РИА Новости / Б.Левицкий
Перейти в фотобанк
В Москве пройдет фестиваль "Вселенная - Светланов!" к 90-летию маэстро
Юбилейный музыкальный форум пройдет в Москве 10 и 11 ноября. Помимо концертов и мастер-классов в рамках фестиваля в честь Светланова пройдут открытые репетиции, видео-просмотры, вернисажи. В программе прозвучат любимые юбиляром и посвященные ему произведения, а также собственные сочинения Евгения Светланова.

"Этот фестиваль памяти великого музыканта Евгения Федоровича Светланова, фестиваль, который будет являться его портретом. Это мозаика — часть его души, привязанностей. В каждом концерте Светланов будет присутствовать сам. Евгений Федорович называл себя человеком Вселенной. Но он сам — Вселенная, он безграничен, его дар безграничен и память о нем безгранична", — рассказала французский продюсер, автор идеи фестиваля Марина Бауэр на пресс-конференции в среду.

"Инициатива Марины Бауэр вначале нас просто ошеломила своей необычностью, потому что это не просто фестиваль, а высказывание о великом мастере, высказывание во всех жанрах и во всех формах. Эта идея нас увлекла. Имя святое. Светланов — человек, который вышел из консерватории и никогда фактически не удалялся из нее… Значение Светланова для консерватории будет с каждым годом только возрастать и передаваться другим поколениям, которые наследуют его великое наследие", — сказал ректор Московской консерватории Александр Соколов.

Он отметил, что особо ценно и важно для консерватории проведение дирижерских мастер-классов в рамках фестиваля, мастер-классов, которые требуют особого понимания, особой подготовки.

"Нам и всем слушателям предстоит в течение двух дней выбирать из 13 концертов. Плотность фестиваля изумительна и буквально предстоит преодолевать время и пространство, переходя из одного зала в другой в течение суток. Это право выбора и искушение выбора. Это то, что предстоит слушателям, которые будут открывать для себя сияние этого великого музыканта", — пояснил ректор.

В фестивале примут участие выдающиеся музыканты и оркестры. В их числе Государственный симфонический оркестр России, носящий имя Светланова, оркестры Московской консерватории, солисты Борис Березовский (фортепиано), Александр Князев (виолончель), Вадим Репин (скрипка), Эллина Пак (альт), Андреа Фаллико (кларнет), Джулия Чичильяно (фортепиано).

За дирижерский пульт встанут лауреаты Международного конкурса дирижеров имени Светланова Лио Куокман, Форес Весес, Кале Куусава, Роберт Тревиньо.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
"Я не мог не быть дирижером". Архивные кадры к юбилею Евгения Светланова
Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена