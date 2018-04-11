На фестивале "Вселенная - Светланов!" пройдут концерты и мастер-классы

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В рамках фестиваля "Вселенная — Светланов!", посвященного 90-летию со дня рождения выдающегося русского дирижера, пианиста, композитора Евгения Светланова, состоится 13 концертов и пройдет шесть мастер-классов, сообщили в среду на пресс-конференции в преддверии открытия фестиваля в Московской консерватории.

Юбилейный музыкальный форум пройдет в Москве 10 и 11 ноября. Помимо концертов и мастер-классов в рамках фестиваля в честь Светланова пройдут открытые репетиции, видео-просмотры, вернисажи. В программе прозвучат любимые юбиляром и посвященные ему произведения, а также собственные сочинения Евгения Светланова.

"Этот фестиваль памяти великого музыканта Евгения Федоровича Светланова, фестиваль, который будет являться его портретом. Это мозаика — часть его души, привязанностей. В каждом концерте Светланов будет присутствовать сам. Евгений Федорович называл себя человеком Вселенной. Но он сам — Вселенная, он безграничен, его дар безграничен и память о нем безгранична", — рассказала французский продюсер, автор идеи фестиваля Марина Бауэр на пресс-конференции в среду.

"Инициатива Марины Бауэр вначале нас просто ошеломила своей необычностью, потому что это не просто фестиваль, а высказывание о великом мастере, высказывание во всех жанрах и во всех формах. Эта идея нас увлекла. Имя святое. Светланов — человек, который вышел из консерватории и никогда фактически не удалялся из нее… Значение Светланова для консерватории будет с каждым годом только возрастать и передаваться другим поколениям, которые наследуют его великое наследие", — сказал ректор Московской консерватории Александр Соколов.

Он отметил, что особо ценно и важно для консерватории проведение дирижерских мастер-классов в рамках фестиваля, мастер-классов, которые требуют особого понимания, особой подготовки.

"Нам и всем слушателям предстоит в течение двух дней выбирать из 13 концертов. Плотность фестиваля изумительна и буквально предстоит преодолевать время и пространство, переходя из одного зала в другой в течение суток. Это право выбора и искушение выбора. Это то, что предстоит слушателям, которые будут открывать для себя сияние этого великого музыканта", — пояснил ректор.

В фестивале примут участие выдающиеся музыканты и оркестры. В их числе Государственный симфонический оркестр России, носящий имя Светланова, оркестры Московской консерватории, солисты Борис Березовский (фортепиано), Александр Князев (виолончель), Вадим Репин (скрипка), Эллина Пак (альт), Андреа Фаллико (кларнет), Джулия Чичильяно (фортепиано).

За дирижерский пульт встанут лауреаты Международного конкурса дирижеров имени Светланова Лио Куокман, Форес Весес, Кале Куусава, Роберт Тревиньо.