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Культура

С ними веселее в нашем душном мирке: за что словесники полюбили рэперов

08:0011.04.2018
(обновлено: 08:02 11.04.2018)
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Кадр из клипа рэпера Хаски Пуля-дураКадр из клипа рэпера Хаски Пуля-дура

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Анна Михайлова. Оргкомитет премии "Национальный бестселлер" объявил, что в этом году рэпер Хаски войдет в Малое жюри. Его коллегу по цеху Оксимирона номинировали на литературную премию имени Александра Пятигорского за альбом "Горгород". РИА Новости разбиралось, как рэперам удалось стать звездами русской поэзии.

Рэп считается музыкой улиц — американских гетто, неблагополучных районов. Парадоксально, но в России успеха в этом жанре добились те, кого никак не назовешь уличной шпаной.

Участники поэтического баттла на станции метро Маяковская. 27 февраля 2018
© АГН "Москва" / Антон Кардашов
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За псевдонимом Хаски скрывается выпускник факультета журналистики МГУ Дмитрий Кузнецов. Двадцатипятилетний уроженец Улан-Удэ дружит с писателем Захаром Прилепиным, играет в спектакле "Гоголь-центра" по "Маленьким трагедиям" Пушкина и удивляет специалистов сложными текстами с обилием литературных приемов. Его даже сравнивают с Есениным.

Имидж — типичный обитатель "панельки" (так, кстати, называется один из его клипов): бритая голова, черный спортивный костюм с лампасами, угловатые движения. На самом деле Хаски гораздо сложнее — он много читает и с увлечением рассуждает о современной российской прозе.

В своих песнях он декларирует: "Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым". Придерживается этого принципа и в жизни: контрактов с лейблами не заключает, с продюсерами не связывается. Такой персонаж в жюри крупной литературной премии — глоток воздуха для этой консервативной среды, уверена литературный критик и писатель Майя Кучерская.

"Рэперы сегодня выступают от лица площадной народной культуры. Раньше отжигал на площадях носатый и резкий Петрушка — и почти всегда шутил на острые политические темы. Теперь — рэперы. То, что делают лучшие из них, конечно, поэзия и искусство, хотя и особого свойства. Поэтому пусть входят в жюри, пусть судят не только поэзию, но и прозу. С ними гораздо веселее и здоровее в нашем слишком душном литературном мирке", — считает литературовед.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРэп-исполнитель Оксимирон выступает на музыкальном фестивале под открытым небом "Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское"
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Рэп-исполнитель Оксимирон выступает на музыкальном фестивале под открытым небом "Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское"

По мнению поэта Максима Амелина, приглашая в жюри популярного рэпера, оргкомитет "Национального бестселлера" делает ставку на молодую аудиторию.

"Рэп — это другой жанр, он существует в момент исполнения, то есть такие формы поэтического выражения сродни новому "акынству". Исполнитель едет по степи на лошади и поет: "вижу то, вижу се". В какой-то мере на таком же принципе строится и рэперский текст", — объясняет литератор. 

"Сравнивать рэп с поэзией ошибочно, ведь он недолговечен", — добавляет Амелин.

Он не может остаться в истории литературы, но способен взволновать часть аудитории здесь и сейчас. В какой-то мере это реакция на расслабленность и неактуальность письменной поэзии.

"Там же еще большой элемент исполнительства: рэперы не просто так бормочут себе под нос. Это смесь эстрады с текстовым жанром, импровизация в основном, в отличие от письменной поэзии. За счет этого рэп не живет дольше нескольких дней или, допустим, года", — отмечает поэт. 

Словари. Архивное фото
© Fotolia / Stefan Gräf
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В январе 2018 года другой кумир российских поклонников рэпа Оксимирон попал в лонг-лист литературной премии имени выдающегося философа Александра Пятигорского. Награду в один миллион рублей вручают за "лучшее философское сочинение". Альбом Оксимирона "Горгород" в этом контексте трактовался как поэма, в которой "форма разрывает привычные шаблоны".

Мирон Федоров (настоящее имя Оксимирона) — любимец интеллектуальной элиты. Его цитируют и профессора университетов, и политики. В частности, рэпера ценят за отсылки к русской поэзии: в баттлах, которые сделали его звездой интернета, он цитирует Гумилева и Мандельштама. При этом уроженец Ленинграда Федоров большую часть жизни провел за границей — в Германии и Англии. Он выпускник Оксфорда по специальности "средневековая английская литература".

Кадр из клипа "Панелька" рэпера Хаски
Кадр из клипа "Панелька" рэпера Хаски

Номинация Оксимирона на премию имени Пятигорского не шокировала профессиональное сообщество, потому что его тексты уже стали предметом изучения лингвистов.

"И все же номинация на такую серьезную литературную награду — это скорее красивый жест, чем тренд в литературе", — уверен Максим Амелин.

"Я видел разборы текстов Оксимирона, целые статьи с подробным анализом. Его трактуют как литературное явление. Да, действительно, можно применить структурный анализ к рэпу. Но все-таки это не совсем явление литературы как таковой, больше продукт популярно-эстрадного жанра", — считает поэт.

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