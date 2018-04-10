Первые гастроли Мариини в Кирове начнутся с благотворительного концерта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр — РИА Новости. Музыканты Московского Пасхального фестиваля впервые посетят Киров в этом году, в рамках мероприятия жители города смогут посетить концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством его худрука — дирижера Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

"В Кирове выступления Мариинки состоятся 25 апреля. Всемирно известный музыкальный коллектив даст благотворительный концерт для учащихся детских школ искусств, студентов профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, работников учреждений культуры, ветеранов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он состоится на сцене Вятской филармонии. Позже на этой площадке начнется концертная программа для жителей и гостей столицы региона", — говорится в сообщении.

Уточняется, что кировчане смогут услышать произведения композиторов Александра Даргомыжского, Александра Бородина, Арама Хачатуряна, Тихона Хренникова и других. В программе фестиваля также запланированы фрагменты опер "Фальстаф" Джузеппе Верди и "Тангейзер" Рихарда Вагнера в исполнении солистов Мариинского театра.

Ранее сообщалось, что Московский пасхальный фестиваль открылся 8 апреля в Большом зале Московской государственной консерватории. На его презентации министр культуры РФ Владимир Мединский сказал, что 17-й сезон фестиваля в этом году станет одним из самых продолжительных. За 32 дня, с 8 апреля по 9 мая, симфоническая, хоровая, камерная и звонильная программы охватят 169 российских городов.