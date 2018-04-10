Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ откроется шоу о покорителях космоса

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ откроется аудиовизуальным шоу о покорителях космоса, сообщили РИА Новости в пресс-службе выставочного комплекса во вторник.

Как рассказали в пресс-службе, по случаю открытия крупнейшего космического музейно-выставочного центра "Космонавтика и авиация" в павильоне "Космос" на ВДНХ каждый вечер с 13 по 15 апреля для посетителей будут устраивать театральное аудиовизуальное шоу. Представления воздушного театра и сюжет видеопроекции на фасаде павильона, которые будут начинаться в 20:30 и в 21:30, расскажут о знаковых моментах в истории, будущих достижениях космонавтики и героях эпохи.

"Посетители главной выставки страны смогут увидеть масштабное шоу на фасаде павильона "Космос", по которому будут двигаться артисты знаменитого французского воздушного театра Motus Modules. Выступление танцоров дополнят видеопроекция и музыка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для работы над шоу была собрана международная команда профессионалов. Так, арт-директором проекта стал автор видео и анимации ведущих постановок по всему миру, в том числе на Олимпийских играх в Сочи и Турине, открытии Года китайской культуры в Колизее в Италии, шоу в честь празднования 850-летия с момента основания Мюнхена и других мероприятиях.

Вертикальные полеты будут исполнять актеры французского театра, выступавшие на венецианском карнавале, открытии гран-при Сингапура "Формула-1".

© Пресс-служба ВДНХ На ВДНХ откроется аудиовизуальным шоу о покорителях космоса © Пресс-служба ВДНХ На ВДНХ откроется аудиовизуальным шоу о покорителях космоса

Концепция выступления, как отметили в пресс-службе, построена "на многовековом стремлении человека к открытию новых миров и покорению Вселенной, основой которого является способность мечтать и быть верным своим идеалам".

Театрализованное шоу разделено на три части, где первая будет посвящена главным вехам советской и российской космонавтики, полету Юрия Гагарина и выходу в открытый космос Алексея Леонова.

"Вторая часть расскажет о гении инженерной мысли конструкторов Константина Циолковского и Сергея Королёва, способном преодолеть гравитацию и отправить человека к звездам. Завершится выступление демонстрацией проекции-фантазии о достижениях будущего и неизведанных мирах", — заключили в пресс-службе.

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