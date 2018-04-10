Создатели мультсериала "Бодо Бородо" планируют научить детей читать

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Анимационный сериал "Бодо Бородо", который осенью выйдет в эфир детских телеканалов и будет доступен в интернете, познакомит детей от 3 до 6 лет с основами физики, биологии, астрономии и других наук; первый сезон мультфильма посвящен чтению и развитию речи, сообщили в пресс-службе группы компаний "Рики".
Премьера первой серии мультсериала состоялась в марте в рамках проекта "Мульт в кино". Накануне эксперты национальной анимационной премии "Икар" объявили картину лучшим стартапом.
"Первый сезон проекта "Бодо Бородо", получивший название "Бокварь", будет полностью посвящён чтению и развитию речи, познакомит малышей с буквами, научит складывать их в слова, с помощью смешных примеров позволит перейти от изучения букв к практикам чтения", — говорится в сообщении пресс-службы.
Автором идеи и ведущим режиссером "Бодо Бородо" стал Владимир Сахновский, продюсерами выступили Илья Попов и Иван Поляков. Сериал выйдет в эфир детских каналов осенью 2018 года. Также эпизоды будут доступны на официальном YouTube-канале ГК "Рики".