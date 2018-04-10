В театре "Школа современной пьесы" простятся с актрисой Волчковой

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Прощание с актрисой Анжеликой Волчковой пройдет в театре "Школа современной пьесы" во вторник 10 апреля, сообщили в пресс-службе театра.

Заслуженная артистка России актриса театра "Школа современной пьесы" Анжелика Волчкова ушла из жизни в пасхальную ночь после тяжелой продолжительной болезни в возрасте 47 лет.

"Прощание с Анжеликой Волчковой состоится в театре с 15.00 до 18.00. На следующий день, 11 апреля, по решению родных она будет похоронена у себя на родине в Пензе", — сказала пресс-атташе театра Раиса Матряшина.

В этот день 11 апреля в театре будет идти спектакль "Шинель/Пальто", который посвящают памяти Анжелики Волчковой, сыгравшей в этой постановке свою последнюю роль.