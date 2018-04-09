Российский триллер "Гоголь. Вий" стал лидером проката по итогам выходных

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Продолжение российского мистического триллера "Гоголь. Вий" стало лидером российского проката по итогам выходных, заработав почти 225 миллионов рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

Во второй части мистического триллера молодому писарю и начинающему поэту Николаю Гоголю после смерти следователя Якова Гуро придется взять расследование загадочных убийств девушек в селе Диканька в свои руки. В этом ему помогают его помощники: полицейский Бинх (Евгений Стычкин), кузнец Вакула (Сергей Бадюк), доктор Бомгарт (Ян Цапник), молодая утопленница Оксана, к которым присоединится новый персонаж — охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут (Алексей Вертков). Жертвами загадочного Всадника стали уже 11 девушек. Гоголя все чаще начинают преследовать обмороки, сопровождающиеся видениями, но он верит, что это — сила, приближающая его к поимке душегуба.

На втором месте оказался фантастический фильм Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться", который заработал 148 миллионов рублей за выходные и 561,2 миллиона рублей за две недели проката. В то же время мультфильм "Кролик Питер" собрал за выходные 44,3 миллиона, а за три недели — 508,1 миллиона рублей.

На четвертом месте оказалась еще одна новинка кинопроката "Винчестер. Дом, который построили призраки" с Хелен Миррен, собравший 27,6 миллиона рублей. Последнее, пятое место, занял фантастический боевик "Тихоокеанский рубеж-2" со сборами в 27,5 миллиона рублей за выходные и 638,8 миллиона рублей за три недели.