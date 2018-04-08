ТБИЛИСИ, 8 апр — РИА Новости. Выдающаяся советская и грузинская актриса и кинорежиссер Лейла Абашидзе скончалась на 89-м году жизни в Тбилиси, сообщили журналистам в палате культуры Грузии.

Артистка скончалась после тяжелой болезни, последнее время она находилась в больнице.

Абашидзе в 1951 году окончила актёрский факультет Тбилисского театрального института. Она снималась в комедийных и драматических ролях и попробовала себя в амплуа режиссера, поставив по собственному сценарию комедию "Тифлис-Париж и обратно".

В 1964 году Абашидзе получила звание Народной артистки Чечено-Ингушской АССР, в 1965 году — народной артистки Грузинской ССР. За лучшую роль в фильме "Встреча с прошлым" в 1967 году она получила диплом кинофестиваля республик Закавказья и Украины. В 1972 году Лейла Абашидзе стала лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Премии за режиссуру".

Актриса удостоена многих наград, в частности, в 1961 году получила орден Трудового Красного Знамени. В 2010 году ей присвоили звание почетного гражданина Тбилиси.